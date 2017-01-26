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Политика
26 января 2017, 9:27
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Малоэнергичный Штыров сдает позиции

SHtyirov

В рейтинге депутатов, который разработал портал «Все Выборы», Федот Тумусов 17-ый из 450 депутатов Госдумы. Это, безусловно, очень хороший показатель.

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Первое место в рейтинге депутатов занял депутат от фракции «Единая Россия» Вячеслав Володин, получив 72 балла. Важно отметить, что председатель Госдумы оторвался на целых 13,5 балла от лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, который занял второе место в рейтинге. Интересно отметить, что в первую десятку рейтинга вошли только депутаты от фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия» (6 против 4 человек соответственно).

За основу рейтинга взято 3 основополагающих критерия деятельности депутатов: законотворческая деятельность, количество публичных выступлений народного избранника в стенах нижней палаты парламента и частоту упоминания в СМИ. В сумме эти три критерия наиболее полно характеризуют работу депутата как политика и государственного деятеля. У Федота Тумусова 29 баллов.

Сенатор Вячеслав Штыров в рейтинге «Медиалогии» за 2016 год занял 43 место из 50-ти. Таким образом он переместился вниз на 8 позиций с медиаиндексом 2 511,69. Лидерами медиарейтинга членов СФ в 2016 году стали Валентина Матвиенко, Константин Косачев и Франц Клинцевич.

Ранее Вячеслав Штыров занимал места посередине рейтинга, но с каждым годом стабильно сдавал позиции.

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Источник: http://sakhaday.ru/news/tumusov-na-17-meste-shtyrov-na-43-m/
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