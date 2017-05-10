Маленький и опасный! О профилактике клещевого энцефалита

С наступлением теплых дней так и хочется проводить больше времени на природе. Аромат цветов, леса, порханье бабочек…Настоящая идиллия! Однако, всю прелесть отдыха легко может разрушить один из самых маленьких обитателей леса — клещ.

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) информирует, что по данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в эпидемический сезон 2016 года (с мая по августа месяцы ) зарегистрировано всего 360 случаев укуса людей клещами, в 2015 году было — 235 случаев укуса.

«Наибольшее количество укусов наблюдалось в Алданском – 102, Нерюнгринском – 64, Олекминском — 45, Ленском – 35, Сунтарском – 28, Чурапчинском — 10, Мирнинском, Амгинском – по 9, Хангаласском – 6 и в г. Якутске – 33 случая, — рассказывает Дарья Адамова, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РС(Я)- За последние 4 года инфицированные вирусом клещевого энцефалита клещи выявлены в 13 районах — Алданском, Амгинском, Намском, Нюрбинском, Нерюнгринском, Сунтарском, Ленском, Чурапчинском, Олекминском, Мирнинском, Мегино – Кангаласском, Хангаласском, г. Якутске. Зарегистрированы 2 случая заболевания людей клещевым боррелиозом в Алданском районе»

Ежегодно Министерство здравоохранения РС (Я) приобретает около 3.500 доз вакцин противоклещевого энцефалита. А в этом году было приобретено в два раза больше — 6, 500 доз. Кроме этого, для экстренной профилактики закуплен противоклещевой иммуноглобулин.

Укус инфицированного клеща может вызвать клещевой энцефалит или клещевой боррелиоз.

Клещевой энцефалит – природно-очаговое инфекционное заболевание, вызываемое вирусами клещевого энцефалита, передающееся трансмиссивно (через насекомых) и алиментарным путем (при употреблении в пищу молока больных животных), а клинически проявляющееся инфекционно-токсических синдромом с преимущественным поражением центральной и периферической нервной системы.

Симптомы болезни разнообразны, что затрудняет ее распознавание, однако все они связаны с поражением нервной системы. Определенные опасения вызывает формирование хронических форм заболевания с развитием инвалидности.

Резервуаром и переносчиком инфекции являются иксодовые клещи, которых выделяют более 15 видов, однако эпидемиологическое значение имеют два вида – Ixodes perculcatus (таежный) и Ixodes Ricinus (европейский). Иксодовый клещ за 5-6 метров чувствует теплокровное животное и человека. Клещ присасывается к коже и впрыскивает в кровь вирус клещевого энцефалита.

У заболевшего возможны жалобы на высокую температуру до 38-40° в течение 4- 6 дней, выраженную головную боль, которая нарастает по мере повышения температуры, головокружение, рвота в течение 1-2-х суток, нарушение сна в виде бессонницы, мышечные боли в области шеи, надплечий, верхних конечностей, реже в поясничной области, нижних конечностях, слабость и утомляемость, чувство онемения в верхних конечностях, мышечные подергивания, повышенная чувствительность кожных покровов (гиперестезии).

Особенности у детей: может быть потеря сознания, появления бреда, возбуждения, судорожного синдрома.

Возможны проявления симптомов конъюктивита.

При поражении периферических нервов возможны жалобы на боли по ходу нервных стволов, парестезии (чувство бегания мурашек в конечностях).

Когда опасен клещ

Наиболее опасен клещ в весенне-летний период, в августе опасность заражения резко снижается, а в сентябре-октябре практически сходит на нет. Наиболее активны клещи утром и вечером, любят затененные влажные места с густым подлеском. На светлых местах их обычно не бывает. Клещи любят находиться вблизи троп, по которым ходят животные (в том числе и мыши). Любят места, где пасется скот, различные вырубки и глухие места. В жару или дождь клещи прячутся и не нападают.

Не забывайте о том, что клещи ползут снизу вверх. Ошибочно то мнение, что клещи нападают с деревьев или высоких кустов. Они подстерегают свою «добычу» среди растительности нижнего яруса леса (обычно высотой не более 1 м). В высокой траве клещи имеют лучшую защиту от солнечных лучей и больше шансов для нападения.

Первая помощь при укусе клеща

Укус клеща безболезнен, лишь через сутки или двое возникает ощущение легкой тянущей боли, так как на месте присасывания развивается местная воспалительная реакция, иногда с нагноением. Ранка от укуса обычно сильно зудит и очень медленно заживает.

Заметив укус, можно удалить клеща самостоятельно или обратиться за оказанием первой помощи в травмпункт или в поликлинику.

Как удалить клеща?

Самостоятельно вытаскивать клещей можно специальным приспособлением в виде крючка (продается в аптеках), пинцетом, петлей из прочной нитки (для этого метода нужна сноровка), или пальцами, желательно продезинфицированными спиртовым раствором. Если клещ уже глубоко впился в тело, на него можно капнуть растительным маслом, вазелином, чем-то обволакивающим и перекрывающим доступ воздуха.

Вытаскивать клеща нужно слегка покачивая его из стороны в сторону, а затем постепенно вытягивая. Если хоботок оторвался и остался в коже, то его удаляют прокаленной на пламени и остуженной иглой как занозу. Даже, если вы не полностью удалите паразита, и под кожей останется хоботок, интоксикация вирусом будет проходить медленнее.

При оказании первой помощи при укусе клеща избегайте всякого контакта с паразитом, поскольку опасность передачи инфекции существует и реальна. Старайтесь не допустить соприкосновения мест, где присосался клещ, со слизистыми оболочками глаз, рта и носа.

Что делать c клещом после удаления?

Важно знать, что уничтожать снятых клещей, раздавливая их пальцами, ни в коем случае нельзя, так как при случайном раздавливании клеща может произойти заражение в результате втирания в кожу или слизистые оболочки со слюной или тканями клеща возбудителя инфекции.

После удаления клеща место присасывания следует обработать йодом, зеленкой или тщательно вымыть с мылом. Само насекомое необходимо отвезти на исследование на зараженность его клещевыми инфекциями. Если вы точно не сможете отвезти клеща на анализ, сожгите его или залейте кипятком.

Анализ клеща нужен для спокойствия в случае отрицательного результата и бдительности — в случае положительного.

Куда отвезти клеща на анализ

Исследование клеща на наличие у него клещевых инфекций производится в Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия). Он находится по адресу г.Якутск ул. Петра Алексеева , д.60/2, тел. (84112)226370.

Клеща следует поместить в небольшой стеклянный флакон вместе с кусочком ваты, слегка смоченным водой. Обязательно закройте флакон плотной крышкой и храните его в холодильнике. Если такой возможности нет, поместите клеща просто в коробочку или заверните в марлю и постарайтесь сохранить его живым. Для микроскопической диагностики клеща нужно доставить в лабораторию живым. Для ПЦР-диагностики пригодны даже отдельные фрагменты клеща. Однако последний метод не имеет широкого распространения.

Самый верный способ определить наличие заболевания – сдать анализ крови не ранее, чем через 10 дней после укуса клеща. Кровь на клещевой энцефалит и боррелиоз исследуют методом ПЦР. Через две недели после укуса клеща появляются антитела (IgM) к вирусу клещевого энцефалита. На антитела (IgM) к боррелиям (клещевой боррелиоз) — через три недели.

Если клещ инфицирован боррелиями, то для профилактики развития боррелиоза врач назначит вам лечение. Если – вирусом клещевого энцефалита, вам будет рекомендовано введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита (он содержит готовые антитела) в течение первых 4 суток после укуса. Введение иммуноглобулина значительно снижает вероятность возникновения заболевания, но не может исключить его полностью. Поэтому в течение 2–х недель врачи будут наблюдать за состоянием вашего здоровья.

Профилактика укусов клеща

Одним из средств профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. При соблюдении схемы заболевания крайне редки и, как правило, протекают в легкой форме. Однако прививки нужно делать вовремя – за несколько месяцев до начала сезона или до предполагаемой прогулки по лесам. Именно столько времени требуется организму, чтобы «накопить» достаточное число антител к инфекциям и привести иммунитет в полную боеготовность. Существует так называемая экстренная вакцинация, но ее эффект наступит тоже не сразу – через полтора месяца. То есть если вы сделаете уколы в мае, то к середине июля вы «накопите иммунитет». Нужно учитывать, что вакцина защищает только от клещевого энцефалита.

В целях профилактики заболеваний, связанных с укусами клещей необходимо выполнять следующие правила:

— отправляясь в лес, следует надевать длинные брюки и плотно облегающую с длинными рукавами на манжетах рубашку. В качестве застёжек лучше использовать молнии, а не пуговицы. В настоящее время разработаны и реализуются специальные костюмы, защищающие человека от присасывания клещей и укусов комаров, в которых будет безопасно находиться в лесу.

— во время отдыха на природе избегать пребывания на участках, густо заросших травой;

— проводить само — и взаимоосмотры каждые 10-15 минут с целью обнаружения клещей;

— использовать высокоэффективные акарицидные (убивающие клещей) средства типа «Рефтамид таёжный», «Фумитокс-антиклещ», «Гардекс антиклещ», «Перманон», «Претикс» и др. или препараты типа «Кра-реп» и «Москитол-антиклещ», содержащие как акарицидные, так и репеллентные (отпугивающие) вещества;

— после возвращения из леса необходимо тщательно осмотреть тело и одежду.

Самое главное – постараться не допустить присасывания клещей. Важно помнить, что плотно клещ присасывается спустя 1-1,5 часа после попадания на тело.

При прогулке по лесной дороге, не срывайте веток или специально не оттягивайте их. Этим действием, вы стряхиваете на себя и на проходящего сзади человека наибольшее количество клещей.

После прогулки обязательно тщательно осматривать себя, потому что укус клеща, особенно самца, можно и не почувствовать или спутать с комариным.

Симптомы для обязательного обращения к врачу!

-Если после укуса у вас:

-Образовалось красное пятно на месте ранки от укуса

-Повысилась температура

-Появилась ломота в мышцах и суставах

-Вы стали бояться света

-Появилась сыпь на теле

Немедленно обратитесь к врачу!

Если клещ укусил ребенка, за инъекцией противоклещевого иммуноглобулина в г.Якутске можно обратиться в РБ №1 НЦМ педиатрический центр, (г. Якутск, ул. Сергеляхское шоссе, 4. Работает круглосуточно), в районах в отделение скорой медицинской помощи.

Уважаемые жители республики, если вы планируете отдых в лесу или выезд в эндемичные регионы по клещевому энцефалиту в целях профилактики вам необходимо в мае месяце обратиться в медицинскую организацию по месту жительства.