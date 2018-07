Маленький да удаленький 🐹 . Видео @b.i.t.67 Киис оҕото трассаны кыайан туораабакка сылдьары,туорууругар көмөлөстүм. Киһиэхэ ыстанар, адьырҕа кыыл эбит . #sakhalife #животныеякутии #соболь #киис

A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru) on Jul 14, 2018 at 10:43pm PDT