Мальдивы с радостью примут вас в свои объятия

Тысяча сто девяносто два острова из Мальдивского архипелага с радостью примут Вас в свои объятия. Этот уникальный во всех смыслах курорт находится практически на самом экваторе, что обеспечивает жаркий климат круглый год.

Каждый остров не похож на своего собрата: здесь есть зеленые заросли джунглей, а там только голый песок и безжизненные скалы. Но всю эту землю окружают теплые и прозрачные сине-зеленые воды Индийского океана. На островах находятся только отели и пляжи, для туристов здесь созданы идеальные условия для отдыха.

Уникальный и богатый подводный мир Мальдив был открыт в конце 1970х годов. Сейчас это центр всего мирового дайвинга. Уникальные воды позволяют как бы парить над дном, что помогает лучше рассмотреть бесчисленные стайки разноцветных рыб, блестящие морские звезды, интересные водоросли и, конечно же, знаменитые на весь мир коралловые рифы. Здесь понравится погружаться как и опытным профессионалам, так и новичкам, ведь высочайший уровень сервиса и оборудования создаст отличные условия для погружения любому.

Мальдивы при раннем бронирование:

3 августа на 8 дней

Цена 86000 руб/чел.(при двухместном размещении).

В стоимость входит а/п Москва-Абу Даби-Мале_Абу Даби-Москва

Проживание в отеле 3* на первой береговой

Питание все включено

Трансфер

Медицинская страховка.

туристическое агентство «TOUR LUX»

Подробности по тел.: 740-940, 42-54-96 What`s app8964-420-93-95

Ждем вас по адресу: Кирова, 18, блок В, оф. 103

пн-пт с 9:00 до 19:00 Суббота с 10:00 до 17:00 Воскр.- ВЫХОДНОЙ

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