Мальчики в Кангалассах смотрели YouTube до того, как произошел обвал

По факту смерти 12-летнего ребёнка в результате несчастного случая начата процессуальная проверка.

Следственным отделом по городу Якутска начата процессуальная проверка по факту смерти малолетнего ребенка в результате несчастного случая по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

30.08.2018 в дневное время два малолетних мальчика находились в углублении на склоне горы около мкр. Кангалассы городского округа «Город Якутск», где смотрели видео с сайта YouTube. В результате обвала грунта горы, одного из мальчиков засыпало землей, откуда он самостоятельно выбраться не смог. После произошедшего второй мальчик сообщил родственникам потерпевшего, которые откопали его и доставили в медицинский центр с. Кангалассы, где врачи констатировали смерть малолетнего.

В рамках процессуальной проверки для установления причины смерти ребенка проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.