Мальчик, погибший во время стрельбы в Булгунняхтахе, до последнего пытался защитить сестру

Мальчик, который оказался в числе погибших во время стрельбы в селе Булгунняхтах Хангаласского района Якутии, до последнего пытался защитить сестру. После того как «стрелок» на его глазах убил мать, все последние действия 10-летнего ребенка были направлены на спасение старшей сестры, которая также находилась в доме. С того кровавого четверга, 24 мая, прошло девять дней. О том, как ребенок погиб, защищая другого ребенка и о хронике событий той страшной трагедии – в материале корреспондента телеканала «Якутия 24».

Трагедия, произошедшая 24 мая в селе Булгунняхтах Хангаласского района Якутии, потрясла своей жестокостью не только республику, но и всю страну. Мужчина, вооружившись, устроил средь бела дня настоящую расправу над своими соседями. «Стрелок» палил по всем, кто встречался ему на пути, не щадя ни женщин, ни стариков, ни даже детей. В результате этой бойни погибли пять невинных человек.

«Пожалуйста, не убивайте!»

Утро, 24 мая. В спортзале Булгунняхтахской СОШ проходит торжественная школьная линейка. Она посвящена завершению учебного года. В центре внимания – ученики 11 классов, выпускающихся, конечно, больше: здесь и девятиклассники, и выпускники начальных классов. Никто пока не подозревает, что для одного из учеников 4 класса этот школьный звонок действительно прозвенит в последний раз.

Школьная линейка 24 мая. Фото: @bulgunschool / instagram

Полдень, 24 мая. После линейки мальчишка бежит домой. Оттуда взрослые забирают его с собой на участок. В этот день бабушка и дедушка решили посадить картофель. Немного покопавшись в грядках, внук начинает собираться домой. «Я пошел домой, играть», — обронив эту фразу, он направляется обратно. Ни бабушка, ни дедушка совершенно не подозревают о том, что в этот момент они видят своего внука живым в последний раз.

Обед, 24 мая. Дома все занимаются своими делами. Мать хлопочет по хозяйству, старшая сестра находится в комнате. В какой-то момент у порога появляется сосед с заряженным «Вепрем» в руках. Тут все и начинается. На глазах у сына озверевший мужчина стреляет в мать. Выстрел произведен в упор, шансы выжить – нулевые. Мужчина на этом не останавливается и наводит дуло карабина на 10-летнего мальчика: «Пожалуйста, не убивайте! Не стреляйте!», — кричит ребенок. На какое-то время мужчина замешкался, и мальчик, воспользовавшись моментом, выбегает из дома. В этот отрезок времени ребенок, который только что избежал пули, мог побежать дальше, спрятаться и спастись, но он этого не сделал.

Мальчик забегает в первый попавшийся соседский дом, зовет на помощь, хватает в руки топор и целенаправленно бежит обратно к убийце своей матери. Дело в том, что в доме осталась его старшая сестра, которая могла стать следующей жертвой обезумевшего соседа. Чтобы этого не допустить, четвероклассник решает вступить в неравный бой с вооруженным и опасным взрослым человеком. Но он не знает, что напуганная сестра спряталась под кроватью. Он не знает и того, что сестре все-таки удалось остаться незамеченной. Убийца уже собирался выходить, когда отважный мальчик вернулся в дом. Они встретились в сенях. Выстрел. Мальчика опрокинуло на крыльцо. На этом месте его тело останется лежать до прихода сотрудников оперативных служб. Отчаянная попытка помочь и не оставить родного человека в беде закончилась трагедией.

Карабин «Вепрь» из которого стреляли в людей. Фото: СУ СК РФ по РС(Я)

14:00 часов, 24 мая. Выйдя из дома, стрелок натыкается на свою третью жертву – соседа, который отозвался на крики помощи ребенка. От полученных ран он скончался на месте, возле калитки у дома. Его тело через окно заметили другие соседи и сразу подали сигнал о помощи. Отправив на тот свет трех односельчан, среди которых были и ребенок, и женщина, убийца на этом не останавливается и идет убивать дальше. Четвертой и пятой жертвой озверевшего мужчины стали соседи, которые жили по правую сторону от его дома. Он ворвался к ним домой и начал стрелять по ним. Погибли отец и сын. После совершенного, мужчина мог продолжить свой кровавый путь по другим соседям, однако, к этому моменту местные жители мобилизовали свои силы. Не дожидаясь приезда полицейских, местные мужчины с ружьями оцепили территорию. К месту происшествия прибыли работники администрации, врачи. Проезжая часть улицы Лесной была перекрыта. Некоторое время убийца бродит по дворам своих жертв и грозится всех перестрелять. Затем, заходит в дом и отстреливается оттуда.

15:30 часов, 24 мая. К месту трагедии приезжают сотрудники полиции. Они принимают решение брать опасного преступника штурмом. Но к этому моменту, старик оказался уже мертв. Он избежал наказания за содеянное самым ничтожным способом – совершил самоубийство.

Жертв могло быть больше

Помимо девочки, которая чудом выжила в этой кровавой бойне, есть и те, кто мог оказаться в ней. Обстоятельства сложились таким образом, что бабушка и дедушка погибшего мальчика незадолго до этого поехали сажать картошку. Также супруга и мать последних двух убитых избежала этой участи, так как уехала в город. Жертвой мог стать и еще один из соседей, который, также вышел на помощь, но, увидев тело соседа у калитки, сразу обратился в полицию.

Что известно об убийце?

До случившегося, мужчина жил тихой размеренной жизнью. Купил частный дом в Булгунняхтахе в 2001 году, куда сначала приезжал с женой отдыхать в летнее время, но не зимовал. Спустя четыре года, пара решилась переехать насовсем. Только прожили они вместе всего год, затем супруга скоропостижно скончалась из-за болезни. С 2006 года мужчина жил один. Несмотря на свою отстраненность от общественной жизни и нелюдимость, никакой агрессии к односельчанам он не проявлял, хоть и основное время проводил у себя дома. На психиатрическом учете он не состоял. Единственным сигналом в местную администрацию стало обращение о том, что мужчина соорудил два штыря у себя во дворе. Во время проверки он объяснил это тем, что на его палисадник лезут коровы.

Место происшествия. Фото: СУ СК РФ по РС(Я)

Но все-таки что же могло спровоцировать человека на такое безжалостное преступление? Ни с того, ни с сего мужчина лишает жизни людей, причинив горе сразу трем семьям. Среди местных жителей бытует несколько версий. Кто-то считает, что соседи попросту довели человека, другие настаивают на психической невменяемости мужчины. Некоторые сетуют на алкоголь, но есть и те, кто связывает произошедшее с мистикой. По официальной версии следствия, убийца хладнокровно лишил жизни своих соседей из-за личной неприязни. Как бы то ни было, ни мистика, ни какие-то бытовые ссоры не должны оправдывать это жуткое деяние. Ничего из вышеперечисленного не оправдывает человека, который лишил жизни всех, кто попался ему на глаза, без разбора, без поблажек и скидок на возраст. У убийцы даже не дрогнула рука, когда он направлял карабин на мальчишку, у которого все еще было впереди и который в последние минуты своей короткой жизни пытался сделать этот мир добрее, правильнее и остановить зло.