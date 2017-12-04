МАКСИМАЛЬНО «ДОХОДНЫЙ»*! РСХБ выплачивает проценты по выбору клиента                        

Все хотят легко и без риска увеличить свои накопления. И всем известно, что безопасный способ вложения денежных средств – это вклад в государственном банке. Сейчас в Россельхозбанке по вкладу «Доходный» можно получать до 7,55% годовых**! Подробностями делится первое лицо банка.

Директор Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Василий ТИМОФЕЕВ:

«Вклад «Доходный» продолжает завоевывать популярность у вкладчиков. Прежде всего, за счет высокого процента выплат. Его можно оформить даже при минимальном взносе и коротком сроке обслуживания (от 1 месяца). Многие люди открывают вклад через дистанционные каналы обслуживания: интернет, мобильные приложения.

Не менее весомое преимущество вклада «Доходный» — это возможность выбора способа выплат процентов. Вкладчик может получить всю сумму сразу в день окончания срока вклада. Либо предпочесть ежемесячные выплаты. Клиенту предлагается два варианта перечислений процентов: на банковский счет или капитализация вклада (проценты причисляются к общей сумме).

И, конечно, основной аргумент в пользу Россельхозбанка, – это то, что он один из стабильных банков в стране, входящий в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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*В линейке вкладов АО «Россельхозбанк»

**Срок вклада от 31 до 1460 дней. Минимальный размер первоначального взноса 3 000 рублей, 50 долларов США. Процентные ставки указаны для вкладов в рублях и зависят от срока и/или способа открытия: в офисах банка или через дистанционные каналы обслуживания. В случае досрочного снятия денежных средств ставки по вкладу рассчитываются согласно вкладу «До востребования» — 0,01% годовых.

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