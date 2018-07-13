Максим Афонин занял второе место на Кубке России

В подмосковном Жуковском на стадионе «Метеор» проходит второй этапа Кубка России по легкой атлетике.
В секторе толкания ядра у мужчин не было равных лидеру российских толкателей Александру Лесному, который отправил снаряд на 21.37 м. Второе место завоевал, спортсмен представляющий Якутию Максим Афонин. Его результат в лучшей попытке равен 20.16 м. Замкнул тройку лидеров Константин Лядусов, который отправил снаряд на 19.95 м.
Соревнования толкателей ядра завершились 11 июля.
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