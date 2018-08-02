Махатма якутского образования

Ушел из жизни один из самых знаковых личностей современного национального образования России, учитель с большой буквы — Николай Константинович Чиряев.

Я впервые с ним встретился в 2005 году будучи корреспондентом газеты «Саха сирэ», работая над статьей о строящемся новом здании Якутской городской национальной гимназии. Тогда гимназия располагалась по улице Орджоникидзе, 3. Николай Константинович был в своем кабинете, задав мне несколько вопросов он принял удивительное для меня решение: «А, пойдем, я тебе все покажу…» Почему удивительное? Потому я считал, что директор такого уровня не сможет сам пойти на стройку, вот так, импровизированно. Потом по дороге до стройки он рассказал историю создания гимназии, и я почувствовал, что это профессионал. Нет, не тот, который все делает хорошо и на уровне, это был особенный профессионал, знавший все: что такое уважение, человечность, что такое быть Простым человеком, остаться им… Мои мысли подтвердились на стройке. Он знал там практически каждого, рассказывал о каждом уголке гимназии как уже об обустроенном месте, я же видел только черновую отделку. Это произвело впечатление любящего свою профессию, свою миссию человека. Это не просто новое и современное здание, это еще и символ признания национального городского образования, в коем огромная заслуга Николая Константиновича как руководителя, принявшего в свое время ответственность за фундаментальное становление школьного образования на родном языке. Даже один тот факт, что из ЯГНГ в последующие годы «вырастут» такие самостоятельные школы как Саха гимназия, школа «Айыы Кыһата», школа «Сэргэлээх», классы в СОШ19, будущий Центр эстетического воспитания «Айылгы». К сожалению, из школ он дожил до «совершеннолетия» только своего «первенца» — Саха гимназии, отделившаяся от гимназии и ставшая отдельной школой со своей уже историей. Он совсем немного не дожил до отделения от ЯГНГ второй школы — «Айыы Кыһата». И это только школы. А сколько он воспитал молодежи в образовании? Он сам однажды признался, что их более 20 — руководителей разных сфер образования.

Я убежден, что, если бы не Николай Константинович, политика в отношении национальных школ в Якутске могла пойти и по другому пути. Всегда находились как сторонники, так и противники. Однако во многом благодаря авторитету Николая Константиновича все вставало на свои места.

А как все начиналось? Со школы №2 города Якутска, где была очень дружная и творческая атмосфера, с заброшенного помещения, который в последующем стал центром идей и в котором, как говорит Евдокия Ивановна Евсикова, «родилась идея и концепция Национальной гимназии». Вспомним, что Мохандас Ганди так же свою миссионерскую деятельность начал не в Индии, а в Южной Африке…

Наш последний разговор был 9 июля. Николай Константинович был бодр, показал новый материал для штор в спортзале, который сам закупил. Проявлял живой интерес к будущему нашей школы, какой она будет, переживал за язык обучения сказав, что если подходить к языковому вопросу необдуманно и торопясь можно наломать дров ипрактически «убить» якутскую школу… Я не знал, что это наша последняя встреча…

Многие, возможно, считают, что якутские классы, якутские (национальные) школы появились по веянию времени. Да, это так. И одним из первых это понял и посвятил свою жизнь этому именно он, Николай Константинович Чиряев — директор Якутской городской национальной гимназии, кандидат философских наук, Отличник образования РС(Я), стипендиат Международного детского фонда «Дети Саха-Азия», лауреат Национального фонда возрождения «Барҕарыы» РС (Я), лауреат Фонда «Во славу и пользу республики», Заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия), президент координационного совета Национальных гимназий России. Он словно великий Ганди, несмотря ни на что работал, смотрел и верил только в будущее. Как Ганди, спокойно, только словом, только делом. В Индии принято называть очень уважаемых людей — Махатма, что означает «мировой дух». А Николай Константинович именно мировой человек. Для него нет границ как в общении, так и в перспективе развития гимназии.Он по праву может называться Махатмой якутского образования. Не без оснований. Он один из сыновей величайшего этнопедагога Якутии Константина Спиридоновича Чиряева. Второе основание — это любовь детей. Это необъяснимо, но факт, его очень любят выпускники, нынешние ученики.

В такие моменты трудно выговорить, что «жизнь продолжается». Перед нами трудные задачи, ибо мы лишились той огромной духовной и моральной опоры, к которой привыкли и нехватку которой будем ощущать в самых сложных вопросах. Ведь порой глобализация и иные вызовы времени требуют от нас аналогичных решений. В этом ключе, очень символично, что имя Николая Константиновича будет присвоено его родной гимназии. Эта идея витала в воздухе в день панихиды. Тогда многие высказали и поддержали эту идею. Помимо этого, будет выпущены книга, альбом, которые он сам начал планировать при жизни. Одно из самых ценных его заслуг и достижений – это школа, союз и единомыслие учителей, ученых, профессионалов разных сфер общества, родителей, выпускников. Это окружение Николая Чиряева. Потерять такой духовный ресурс было бы непростительно с нашей стороны. Имя нашего учителя, руководителя будет всегда светиться, пока мы помним.