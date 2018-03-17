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Культура & Образование
17 марта 2018, 10:10
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Магия ТАНГО Долааны и Егора Федотовых

В прекрасный праздник танца, красоты, грации, стиля вылился юбилейный проект заслуженной артистки РС(Я) Долааны ФЕДОТОВОЙ и солиста оркестра, отличника культуры РС(Я) Егора ФЕДОТОВА «Magic of TANGO», прошедший 15 марта на сцене Дома Дружбы народов им. Кулаковского. Он собрал коллег, друзей, родственников, поклонников и почитателей театра, благодарных учеников – были поздравления, и щедрый дивертисмент ТАНГО, и цветы, и горячие аплодисменты!

Долаане Федотовой – 50 лет, золотой юбилей, в это просто невозможно поверить, из них четверть века отданы любимому делу: яркой артистической деятельности, незабываемым гастрольным маршрутам, благородной репетиторской работе, поискам на балетмейстерском поприще. Она по-прежнему юна, находится в прекрасной физической и актерской форме. Присущей ей одной — кипучей энергией, творческим огоньком, легкая, лучезарная,
Долаана сама явилась автором идеи, режиссером и постановщиком проекта.

Её мечту в реализации проекта поддержал супруг Егор, ведь Долаана — Муза Егора, партнеры по жизни и на сцене. Егор же — известный музыкант, аранжировщик, оркестровщик, соавтор музыки к спектаклям «Куклы мастера Тяп-Тяп», «Манчаары», который в этот вечер отмечал 25-летие творческой деятельности. Егор с характерным ему профессионализмом, со вкусом и душой сделал аранжировку музыки к 14 номерам, которую исполнили музыканты – ансамбль «Эксклюзив» оркестра национальных инструментов театра: Афанасий ТОМСКИЙ (баян), Афанасий ФЁДОРОВ (ударные инструменты), Владимир БОЯРСКИЙ (баян, синтезатор), Дмитрий ВИНОКУРОВ (гитара), Елена НОЕВА (скрипка), Максим БОРДОНСКИЙ (гитара), Михаил НИФОНТОВ (ударные инструменты), Дьулустан НИКИФОРОВ (ударные инструменты), Николай ПЕТРОВ (баян) и сам Егор ФЕДОТОВ. Живой звук, живая музыка на сцене! Сколько огня, энергии, силы, жара, заряда передала она исполнителям и зрителям!
Итак, столько юбилейных дат в одном вечере! Фантастика! И только! Проект посвящен любимому танцу Долааны и Егора – ТАНГО! Так что же такое аргентинское танго? Почему оно пленяет Долаану и Егора?
Их ответ вполне логичен: «Танго – это движение, чувство и музыка – все вместе. Танго – это отношения мужчины и женщины. Танго – это маленькая жизнь пока звучит музыка и пока длится объятие. Танго – это мироощущение».
Юбилейный творческий проект состоял из двух отделений. В первом была представлена хореографическая композиция «Рождение танго на улицах Буэноса-Айрес». Сюда вошли яркие, зрелищные, зажигательные номера — танго «Клода» в исполнении Владимира БОЯРСКОГО, «Гарлем негро», «Жалюзи», «В Париже танго», «Веро» (Саскылана АРЖАКОВА, Семен ДЬЯКОНОВ, соло на баяне Владимир БОЯРСКИЙ), «Кумпарсито». Совсем в новом имидже выступила Василена ШАРИНА – образ парижанки ей к лицу, да и знаменитая песня о танго в сопровождении кордебалета унесла зрителей в один из кварталов Парижа. Номера «Бесаме мучо», танго «Хомус» (соло Георгий СЛЕПЦОВ – ЧАҔЫЛХАН), «Цветущий май» изумили зрителей виртуозным исполнением и мастерским решением.
Выход на сцену ветерана балета, постоянного партнера на сцене Долааны Семена ИВАНОВА в знаменитом танго «Страсть» вызвал позитивные эмоции, шквал аплодисментов. Как и многие годы пара показала высокий класс, профессионализм, бурю страстей и чувств. Поразили зрителей мужской состав артистов балета, впервые исполнивший уникальный и непредсказуемый, технически и музыкально сложный танец. Танцоры выразили в танго всевозможные оттенки настроений и чувств, невозмутимость, скрытый темперамент, наслаждались каждым мгновеньем танца. «Танго двойного лица» представила Валентина АММОСОВА, умело сочетавшая танец мужчины и женщины в одном человеке. Танго «Карты» исполнили опытные танцовщицы Ульяна ЯДРЕЕВА и Анна ПОПОВА, а также молодые исполнительницы Саскылана АРЖАКОВА и Матрена ОХЛОПКОВА, которые показали богатым языком танго свою индивидуальность, неповторимость, очарование. «Танго втроем» представили Изабелла ЕГОРОВА, Маргарита АФАНАСЬЕВА и Дьулуур АНДРЕЕВ, в котором каждая партнерша боролась за любовь, за мужчину, каждая из них испытывала сильные чувства, сильные испытания, сильный конфликт за первенство. Прекрасный подарок юбилярам преподнес артист балета Максим СТЕПАНОВ, поставивший шуточный номер – танго «Манекен». Три грациозных манекена магазина ожили в танце. Максим выступил в роли Грабителя, а великолепная Долаана в роли Полицейского. Номер получился комичным, где каждый исполнитель полностью раскрыл свой образ. Стоит отметить серьезную работу молодого артиста Дьулуура АНДРЕЕВА, присоединившегося к прославленной труппе 3 месяца назад. Он показал чисто мужской танец с концепцией «он ведет, Долаана следует». Самые восхитительные слова передаю исполнителям сюжетного номера «Последнее танго в Париже» — утонченной и элегантной Виолетте НОГОВИЦЫНОЙ, харизматичным, статным, уверенным танцорам Дьулустану ХАРЛАМПЬЕВУ, Василию ЭВЕРСТОВУ, Сергею АЛЕКСЕЕВУ и Семену КУЗЬМИНУ. В танго «Воспоминание» отражалось глубокое чувство после расставания, тоска по прежним связям, надежда и вера на новые витки отношений. В финале вечера артисты балета – 13 пар слились с музыкой, нашли контакт друг с другом, стали одним целым. Нужно ли говорить, что я бесконечно могу смотреть на этих танцоров, могу. Меня пленяет женственность девушек, их изящество, их осанка и мужественность мужчин – их высокая культура ведения танго, их красивый стан, и элегантность. Я заново для себя открыла артистов балета, совершенно в другой ипостаси. Даже профессионалам исполнять так красиво культуру другого народа, передать его дух – почти невозможно. Для меня это какое-то нереальное, внеземное колдовство.
Поздравляя Долаану и Егора с новым творческим проектом «Magic of TANGO», Долаану с Золотым юбилеем и 25-летием творческой деятельности, Егора с 25-летием создания Оркестра национальных инструментов, в котором он работает с самого создания, хочется выразить им огромную благодарность за яркую плодотворную творческую работу, за преданное служение однажды и навсегда выбранной профессии. Пожелаем им здоровья и жизненной энергии, дальнейших успехов, интересных постановок, реализации всех даже самых смелых свершений, новых творческих побед, благополучия, процветания и всего самого доброго! Пусть талантливые творения Долааны Чындаевны и Егора Васильевича, счастливого союза Музыки и Танца всегда приносят вдохновение и радость поклонникам самого высшего искусства!

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Источник: Вера ЧЕРНОГРАДСКАЯ, заведующая литературной частью Национального театра танца им. Сергея Зверева – Кыыл Уола.
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