Магический перформанс театров Якутии покорил москвичей

С 9 по 18 февраля в городе Москва прошел проект “Золотая маска в городе” организуемый театральным фестивалем “Золотая маска” в рамках празднования Московской масленицы при финансовой поддержке Правительства Москвы. С целью ознакомления с национальной культурой, легендами, традициями, красочным воплощением народных обрядов народов России были приглашены 7 национальных театров из трех национальных республик – Чувашская республика, Республика Марий Эл и Республика Саха (Якутия).

Республику Саха (Якутия) представили Нерюнгринский театр актера и куклы, Национальный театр танца им. С. Зверева, Театр Олонхо и Саха академический театр им. П. Ойунского.

Саха академический театр им. П. Ойунского подготовил магический перформанс ритуально-обрядовой культуры народа Саха. Труппа Саха театра в течение пяти дней с 14 по 18 февраля на трех московских уличных площадках (Профсоюзная, Площадь Революции, Камергерский переулок) сыграла 7 представлений. Москвичи с восхищением и большим удивлением приняли представление театра, уделили особое внимание на национальные костюмы, были заворожены камланием девяти шаманов, пением – тойук, а также приняли участие в национальных видах игр, и с удовольствием вместе с артистами станцевали Осуохай.

Владислав, житель Москвы:

Добрый день друзья, мы гуляем всей семьей на московской масленице, празднуем ее, кушаем блинчики. Увидели здесь чудо нашей страны – якутский ансамбль и представление якутских артистов. Я раньше все это видел по телевизору, это до такой степени красиво, создалось такое впечатление, что оказался на эти две минуты представления на небесах, где-то в красивом месте. Мы сейчас поблагодарим артистов и сфотографируемся с ними. Нам очень понравилось. Спасибо большое организаторам и якутским мастерам.

Жительница Москвы:

Сегодня я в очередной раз пришла посмотреть выступление коллективов из Якутии. Мне очень нравится их культура, костюмы, танцы – это так зажигательно, так весело. Летом я была в парке Коломенское на празднике Якутии Ысыах – встрече лета. Это было так красиво, это было так замечательно, это было так весело. Мне очень нравится якутский театр – Саха театр, и я вас люблю.

В заключительный день 18 февраля Саха театр совместно с Театром Олонхо презентовали сцену из будущего премьерного спектакля “Красный шаман” П.А. Ойунского, премьера которого состоится на сцене Саха театра во втором квартале 2018 года. К началу представления государственный советник Республики Саха (Якутия) Андрей Борисов поблагодарил организаторов фестиваля “Золотая Маска” и Правительство Москвы за предоставленную возможность выступить четырех якутских профессиональных театров. Генеральный директор театрального фестиваля “Золотая Маска” Мария Ревякина поприветствовала участников перформанса и поблагодарила якутских артистов. А.С. Борисов и М.Е. Ревякина возложили цветы к памятнику А.П. Чехову.

Названный главным театральным событием московской Масленицы перформанс “Красный шаман”, совместный проект Саха театра с Театром Олонхо, вызвал бурю эмоций и море аплодисментов москвичей и земляков из Якутии и завершился грандиозным осуохайем.

Администрация Саха академического театра им. П.А. Ойунского выражает благодарность организаторам мероприятия – Департаменту торговли и услуг Правительства Москвы, дирекции театрального фестиваля “Золотая Маска”, постоянному представительству РС (Я) в Москве, молодежному студенческому общественному движению “АйТал”, руководству театра РАМТ г. Москвы.