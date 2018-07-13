Чэпчэки: Магазин «Туйаара» ждет Вас! «Сделано в Якутии»!

Новый магазин «Туйаара» ждет Вас на официальное открытие в субботу, 14 июля в 13.00, с дегустацией «Сделано в Якутии» и приятными сюрпризами. Но покупки можно совершать уже сейчас! Приятные цены на квас «Якуцкий» от ФАПК «Якутия» — 65 руб., мука 2 кг — 59 руб., сок «Любимый» нектарин – 59 руб., крыло куриное – 109 руб., вермишель – 25 руб., рис – 57 руб., сайра – 59 руб., молоко – 54 руб., горошек зеленый – 35 руб. и многое другое.

В ассортименте магазине большой выбор диетического питания, различных соусов, минеральной воды и разных интересных продуктов.

И широкий ассортимент продукции местных производителей «Сделано в Якутии»!

Адрес: Якутск, Окружная дорога, 4/4.