Магазин и кафе должника уйдут с молотка

На исполнении у судебного пристава-исполнителя Горного РОСП Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) находится исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитному договору и об обращении взыскания на заложенное имущество должника.

Житель села Магарас Горного района, являясь индивидуальным предпринимателем, взял на себя кредитные обязательства, предоставив под залог недвижимое имущество в виде зданий чайной и магазина.

Однако мужчина не смог своевременно рассчитаться с банком и накопил задолженность в размере свыше 3 млн 970 650 тыс. рублей.

Состоялся суд, на котором рассматривалось гражданское дело по исковому заявлению банка к должнику о взыскании задолженности, и об обращении взыскания на заложенное имущество. Суд удовлетворил требования банкав полном объеме.

Судебным приставом-исполнителем совместно с представителем банка был осуществлен выезд в село Магарас по адресу проживания должника. По итогам выезда наложен арест на имущество в виде зданий чайной и магазина. Кроме того, арестованы автомобили и оборудование по изготовлению хлебных изделий.

В данное время недвижимое имущество передано на реализацию, в скором времени ожидаются торги.