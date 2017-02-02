Маэстро Рашид Скуратов: Якутск – культурная столица Дальнего Востока!

Филармония Якутии 31 января в концертном зале Детской школы искусств №1 представил концерт симфонического оркестра «Symphonica ARTica» под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Рашида СКУРАТОВА.

Концерт состоял из двух отделений. В первой части мероприятия были сыграны увертюра к опере «Фрайшютц» («Вольный стрелок») немецкого композитора Карла Марии ВЕБЕРА, «Фантастическое скерцо» Игоря СТРАВИНСКОГО, увертюра «Наяды» британца Уильяма Стерндейла БЕННЕТТА. Во втором отделении концерта зрители с проникновением прослущали симфонию №3 «В лесу» швейцарско-немецкого композитора Йозефа Иоахима РАФФА. Оркестр сыграл четыре части из этого произведения: «Впечатления и чувства», «Мечты», «Дриады», «Миф о дикой охоте». Концерт вела Елена Слепцова-ТАЛЬНИКОВА.

После концерта гость — дирижер Рашида СКУРАТОВА выразил глубокую удовлетворенность работой с якутскими исполнителями: «Музыканты якутского оркестра – очень молодые, креативные и профессиональные! Очень хорошо обучаются и набираются опыта. В этом и состоит моя миссия в таких выездных выступлениях – делиться опытом, возможно и учить молодых коллег в чем-то. Ребята несомненно выросли в профессиональном плане с моего прошлого приезда в Якутск. И это неудивительно. Ведь в Якутске немало талантливых людей, и ваш город по праву может считаться культурной столицей Дальнего Востока!»



Автор выражает огромную благодарность Анастасии ФЁДОРОВОЙ