Мадьыны Баттахов вновь стал королем Курска по пауэрлифтингу

Соревнования прошли под руководством регионального представительства WPC/ AWPC по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму в Курской области с 9 по 12 августа. На турнире участие приняли более 200 атлетов из 14 стран.

Петр Петрович стал трехкратным Чемпионом Мира и двухкратным обладателем Кубка Мира.

Свое очередное участие и победу в городе Курске Петр Петрович посвящает 75-летию Победы в Курской битве, где участвовал его отец Петр Акимович и был награжден медалью за Отвагу.