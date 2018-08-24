Лжекосметолог обманула якутянок с помощью Instagram

Жительница Комсомольска-на-Амуре обманула более 60 женщин из разных регионов ДФО. Своих жертв дама привлекала с помощью Instagram, сообщает корреспондент Vostok.Today со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Так, с января 2017 по 2 апреля 2018 года неработающая многодетная 33-летняя женщина решила заработать денег с помощью мошенничества. На данную мысль ее натолкнула передача о том, что сейчас участились случаи обмана с помощью сети интернет. Чтобы воплотить свою идею в жизнь, она создала в социальной сети Instagram несколько личных страниц, где указала, что проживает в разных регионах РФ. Там же она начала размещать контент о том, что оказывает косметологических услуг, связанных с имплантациями и подкожными инъекциями в различные части тела — увеличение губ, татуаж бровей, уколы липолитика для сжигания жировых отложений, массаж.

При этом, специального образования по оказанию таких услуг дама не имела.

Схема работала так, жертва находила мошенницу в соцсети, «соблазнялась» на ее работы и пыталась записаться на процедуру. Обговорив все нюансы будущей услуги, злоумышленница сообщала, что перед встречей нужно внести предоплату в размере от 2 500 руб. до 8 500 руб. Обманутая клиентка соглашалась и переводила деньги на банковскую карту преступницы.

Жертвами мошенничества стали 61 женщина из разных городов Хабаровского, Приморского, Камчатского, Забайкальского краев, Сахалинской области и Республики Саха (Якутия).

Общая сумма ущерба составила 312 600 рублей.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время ее ожидает суд.

Стоит отметить, что за содеянное ей может грозить лишение свободы сроком на 6 лет и штраф.