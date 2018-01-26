Людмила Вербицкая: Перинатальный центр — самый мощный проект здравоохранения за последние 20 лет

Вот-вот откроется современный перинатальный центр в Якутске. По словам заместителя министра здравоохранения республики Людмилы Вербицкой, новый центр — самый мощный проект республики за последние два десятилетия. О деятельности медучреждения — из первых уст.

— Людмила Ильясовна, какие предпосылки послужили причиной строительства нового перинатального центра в Якутске?

— Когда мы защищали проект, работа коек в перинатальном центре при РБ №1 составляла 440 дней, что в 1,5 раза больше норматива. Женщины лежали в коридорах, мы не могли их после родов положить в палату и обеспечить комфортные роды с участием родственников. У нас было очень много ограничений из-за нехватки мест. На роды не могли попасть даже женщины, живущие в городе.

— А как обстоит ситуация с лечением беременных с патологией в районных больницах?

— В новом центре особая организация медицинской помощи, она немного отличается. Мы сегодня не позволяем, чтобы женщины, имеющие какую-либо соматическую патологию или патологию плода, рожали или были прооперированы в центральных районных больницах. Чтобы сохранить жизнь матери и ребенку, роды и операции должны проходить только в перинатальном центре.

Создание перинатального центра в Якутске – жизненная необходимость, которая направлена на качество оказания медпомощи беременным женщинам и детям.

— Какими нововведениями отличается перинатальный центр?

— Мы пришли с новыми технологиями. В перинатальном центре будут не только комфортные условия и банальные койки, а еще и отделение катамнеза, в котором будут наблюдать за недоношенными детьми в течение трех лет после рождения. Также планируем открыть центр стволовых клеток. Нам нужны были площадь и современное оборудование, чего не могли позволить себе в старом перинатальном центре. Он пока в разработке, но он точно будет.

— Лечение в центре будет бесплатным?

— Да, конечно. Но хочу сказать, что есть три палаты-апартаменты, которые могут быть предоставлены под платные услуги. В зависимости от запросов пациентов, мы уже будем определять список платных услуг. Например, если понадобится холодильник, телевизор или дополнительный персонал.

— Предусмотрены ли способы экстренной транспортировки женщин из районов?

— У нас остается санитарная авиация. У центра есть реанимобиль «Мерседес», приспособленный для перевозки по городу как женщины, так и новорожденного. В остальных случаях будет работать телемедицинский центр – оттуда будет производиться мониторинг всех беременных по республике из группы риска и предоставляться консультации в экстренных случаях. Есть также возможность получать консультации извне – от российских специалистов.

— Будет ли расширяться медперсонал? Приглашаются ли специалисты из России и зарубежья?

— Штат полностью укомплектован якутскими специалистами. Мы никого не приглашали, так как у нас в республике для этого достаточно ресурсов.

— Якутский перинатальный центр построен по тому же проекту, что и центры в других городах? Есть ли какие-то отличия?

— По сути, все центры в России построены по одному проекту, но наш отличается очень серьезно. Во-первых, для нашего центра использованы иные технологии, связанные с формированием нулевого цикла. Он строился в условиях вечной мерзлоты — на сваях. Также женская консультация, которую обычно размещают на первом этаже, у нас будет находиться на седьмом. Во-вторых, мы имеем больший процент импортного оборудования.

Мы должны признать, что импортные аппараты совершеннее, чем российские. Это не ложный патриотизм, это понимание того, что нам нужно спасать людей. Поэтому мы настояли на том, что в нашем перинатальном центре было больше зарубежного оборудования.

— Что еще осталось сделать перед торжественным открытием центра?

— Только тщательно проверить вентиляцию, чтобы в дальнейшем не возникло никаких казусов. Но самое тяжелое испытание на данный момент перинатальный центр уже прошел: выдержал 50-градусный мороз. Построить и содержать такой большой центр многого стоит. По сути это самый мощный проект здравоохранения республики за последние 20 лет.