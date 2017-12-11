Людмила Николаева: Подготовить сборную Якутии по художественной гимнастике к «Детям Азии» — задача номер один

Качественно подготовить сборную команду республики к участию в предстоящих международных играх «Дети Азии» — основная задача, которая стоит сегодня перед федерацией художественной гимнастики РС(Я). Об этом заявила президент спортивного объединения Людмила Николаева на церемонии закрытия первенства Якутии по художественной гимнастике, которая накануне состоялась в столице региона.

«2020 год, когда в Монголии пройдут очередные игры «Дети Азии», ближе, чем кажется на первый взгляд. Именно поэтому нам следует максимально сконцентрироваться на подготовке сборной команды Якутии. Этим федерация художественной гимнастики сейчас занимается вплотную. Однако успех данного процесса зависит в первую очередь от настоя самих спортсменок, их тренеров, работы спортивных клубов. Нам всем необходимо приложить максимальные усилия для достижения высоких результатов и достойного выступления на предстоящем турнире», — отметила Людмила Николаева.

Своим мнением об итогах и организации первенства также поделилась главный судья соревнований, заслуженный тренер России Татьяна Грибкова:

«Все прошло на высоком уровне. В этом году примерно в три раза увеличилось число участниц, так как в программу были включены групповые упражнения. Все это говорит о том, что федерация художественной гимнастики проделала очень большую и кропотливую работу. По итогам состязаний федерацией совместно с тренерским советом будет сформирована сборная команда региона, которая примет участие в первенстве Дальневосточного федерального округа».

Кроме того, Грибкова посоветовала уделять большее внимание работе с предметами, так как, выполняя упражнения с обручем или булавой, спортсменки совершали обидные ошибки.

«Несмотря на удаленность Якутии от центров художественной гимнастики, надо стремиться к тому, чтобы попасть в национальную сборную страны. Здесь федерацией создаются условия, но, к сожалению, не хватает квалифицированных тренерских кадров», — подчеркнула она, отвечая на вопрос журналиста Родиона Кривогорницына.

В рамках торжественной церемонии награждения были отмечены участницы, показавшие лучшие результаты.

Среди спортсменок 2010-2011 годов рождения, выступающих в третьем юношеском разряде, третье место заняла представляющая Нерюнгринский район Мария Лукьянцева, второе – Ксения Моисеенко из Мирного, первое – Эдуарда Васильева из Якутска.

Второй юношеский разряд (2010-2011 годы рождения): третье место – Елена Лебедева (Якутск), второе – Далаана Антонова (Якутск), первое – Ульяна Ларионенко (Якутск).

Второй юношеский разряд (2009 год рождения): третье место – Кира Саморцева (Мирный), второе – Милена Лукьянова (Нерюнгри), первое – Мария Васильева (Якутск).

Первый юношеский разряд (2009 год рождения): третье место – Наргиза Демидович (Мирный), второе – Ева Горохова (Якутск), первое – Елизавета Даниленко (Якутск).

Первый юношеский разряд (2008 год рождения): третье место – Анджелина Черкашина (Якутск) и Айаана Бурнашова (Якутск), второе – Арина Алексеева (Якутск), первое – Вера Турдыева (Якутск).

Третий разряд (2008 год рождения): третье место – Милена Аммосова (Якутск), второе – Зарина Борисова (Якутск), первое – Алекса Николаева (Якутск).

Третий разряд (2007 год рождения): третье место – Арина Киприянова (Якутск), второе – Анна Слепцова (Якутск), первое – Аэлита Ершова (Якутск).

Второй разряд (2007 год рождения): третье место – Кюнней Карманова (Якутск), второе – Анна Пискунова (нерюнгри), первое – Кристина Ксенофонтова (Якутск).

Второй разряд (2005-2006 годы рождения): третье место – Виктория Балухина (Якутск), второе – Антонина Алексеева (Мирный), Виктория Николаева (Якутск), первое – Дарья Тарасова (Якутск).

Первый разряд (2005-2006 годы рождения): третье место – Ангелина Кирякина (Нерюнгри), второе – Милана Тедеева (Мирный), первое – Алина Турнина (Якутск).

Кандидат в мастера спорта (2003 – 2005 годы рождения): третье место – Элеонора Явловская (Мирный), второе – Юлия Мережко (Мирный), первое – Диана Лим (Мирный).

Кандидат в мастера спорта (2002-2004 годы рождения): третье место – Юлия Грешнова (Мирный), второе – Снежана Баландина (Мирный), первое – Оксана Адамова (Якутск).

Кандидат в мастера спорта (2002-2004 годы рождения): третье место – Юлия Дегтярева (Нерюнгри), второе – Ксения Бессонова (Мирный), первое – Виктория Андрющенко (Мирный).

В групповых упражнениях среди спортсменок, выступающих в третьем юношеском разряде (2010-2011 годы рождения), третье место заняли участницы, представляющие КСК АК «АЛРОСА» (Мирный), второе место – команда «Куколки» (Нерюнгри), первое – команда клуба «Виолетта» (Якутск).

Второй юношеский разряд (2009-2010 годы рождения): второе место – команда клуба «Виолетта» (Якутск), первое – команда «Звездочки» (Мирный).

Первый юношеский разряд (2008-2009 годы рождения): второе место – команда «Северное сияние» (Нерюнгри), первое — команда клуба «Виолетта» (Якутск).

Первый юношеский разряд (2007-2008 годы рождения): второе место – команда «Северные звездочки» (Якутск), первое — команда клуба «Виолетта» (Якутск).

Первый разряд (2006-2007 годы рождения): второе место – команда «Блеск» (Нерюнгри), первое — команда клуба «Виолетта» (Якутск).

Первый разряд (2005-2006 годы рождения): второе место — команда клуба «Виолетта» (Якутск), первое – команда СК «Бриллианты Туймаады» (Якутск).

Кандидаты в мастера спорта (2002-2004 годы рождения): второе место – команда «Грация» (Нерюнгри), первое — команда СК «Бриллианты Туймаады» (Якутск).

«Ваш выбор в пользу здорового и активного образа жизни заслуживает искреннего уважения. Я желаю всем вам достижения новых вершин и никогда не останавливаться на достигнутом, ведь только упорство и трудолюбие могут привести к высшим ступеням пьедесталов», — сказала Людмила Николаева в завершение церемонии награждения.

Напомним, в первенстве, которое прошло по действующим правилам Международной федерации гимнастики, приняло участие более 150 спортсменок из Якутска, Мирнинского и Нерюнгринского районов.