Людмила Николаева награждена орденом Российского совета ветеранов МВД

Председатель правления Алмазэргиэнбанка Людмила Николаева награждена орденом Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск «За заслуги». Церемония, где отметили представителей учреждений, предприятий, общественных объединений, внесших вклад в поддержку ветеранских организаций и укрепление правопорядка, состоялась в рамках координационного совещания Совета ветеранов МВД России. Мероприятие прошло в столице республики.

«В ветеранских организациях страны состоят более 600 тысяч человек, участвующих в выполнении задач, возложенных на МВД. Прежде всего это профилактика правонарушений. 39 тысяч ветеранов органов внутренних дел являются наставниками и шефами для более чем 400 тысяч подростков, находящихся на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. В год не менее 20 тысяч преступлений раскрывается с участием сотрудников в отставке», — отметил в своем выступлении помощник министра внутренних дел РФ, председатель Российского совета ветеранов МВД, генерал-полковник внутренней службы Иван Шилов.

По его словам, в Якутии ветеранские объединения получают поддержку со стороны властей, общественности, руководителей предприятий.

«Орден Российского совета ветеранов МВД «За заслуги» – это высокая награда, которая вручается за внимание и активное участие в деятельности ветеранских организаций, содействие в социальной защите ветеранов, работу по профилактике и предупреждению правонарушений среди молодежи, а также большой личный вклад в нравственно-патриотическое воспитание молодых сотрудников органов ВД и школьников», — подчеркнул Шилов.

Напомним, Алмазэргиэнбанк в течение нескольких лет реализует социальные проекты «Выпускник», «Детство без границ», «Рысь», «Финансовая грамотность», «Корпоративное волонтерство» и «Ветеран». Они составляют основу программы корпоративной социальной ответственности финансового учреждения.