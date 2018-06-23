Людмила Николаева: На ВЭФ Алмазэргиэнбанк намерен представить проект строительства «умного города» в Кангалассах

Алмазэргиэнбанк ведет переговоры с международной консалтинговой компанией Knight Frank по разработке концепции строительства «умного города» на территории микрорайона Кангалассы. Проект планируется представить на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года. Об этом во время проведения бизнес-диалога с представителями деловых кругов Японии сообщила председатель правления АЭБ Людмила Николаева.

«Мы согласны с мнением, что для Якутии возможен альтернативный путь развития, при котором предусматривается формирование модели креативной экономики через трансформацию существующей системы. Концепция, в основу которой положена гармонизация экономической, экологической и социальной подсистем, будет способствовать устойчивому развитию региона. Мы предлагаем начать со строительства «умных городов», в которых технологии станут находиться в балансе с окружающей нас природой. И в качестве первой площадки для возведения «умного города» мы выбрали территорию микрорайона Кангалассы», — подчеркнула Людмила Николаева.

По ее словам, развитие и освоение этой территории в новом качестве уже началось: «Создан и активно развивается ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы», резидентами которого являются 12 компаний различных сфер деятельности, в том числе круглогодичный тепличный комплекс «САЮРИ». Этот уникальный проект реализуется совместно с японской компанией «Хоккайдо Корпорэйшн». Именно его в числе успешных упоминал премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время своего выступления на пленарной сессии III Восточного экономического форума в 2017 году».

Николаева также напомнила, что дочерняя компания Алмазэргиэнбанка «Сэйбиэм», получившая статус резидента ТОСЭР, участвует в создании ювелирно-гранильного кластера.

«Мы нацелены на формирование комплексной инфраструктуры для полного производственного цикла ювелирных изделий, огранки бриллиантов, а также продвижение продукции резидентов кластера на международный рынок. Строительство первого этапа ЮГК будет завершено в 2018 году, второй этап планируется закончить к 2022 году, что позволит создать порядка 1000 новых рабочих мест. Применение подобного кластерного подхода также возможно в различных сферах экономики. Например, сейчас, несмотря на отсутствие проработанной концепции развития «умного города», мы видим возможность создания на данной территории Центра переработки из бивня мамонта, туристического и креативного кластеров, научного центра. И это не весь спектр возможных направлений», — подчеркнула председатель правления АЭБ.

Бизнес-диалог состоялся в рамках заседания Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству и заседания японо-российского Дискуссионного клуба палаты советников (верхняя палата) парламента Японии, которые проходят в Якутске 23-24 июня.