Людмила Николаева: Голосуя на выборах, мы определяем путь дальнейшего развития России

Выборы президента России – это уникальная возможность определить собственное будущее, будущее своих детей, родных и близких, всей страны на ближайшие шесть лет. Не стоит упускать этого шанса. Такое мнение высказала председатель правления Алмазэргиэнбанка Людмила Николаева.
«Необходимо воспользоваться правом, которое предоставлено нам Конституцией России. Не сомневаюсь, мы в очередной раз докажем, что жители Якутии занимают в столь значимых вопросах активную позицию, стремятся принимать участие в управлении государством, небезразличны к судьбе своего народа, ответственны и сознательны.
Дорогие друзья, сделайте важное и правильное дело – приходите на выборы президента Российской Федерации, решите, как будет дальше развиваться страна. Я уверена, что электоральная активность каждого из нас поможет государству выбрать правильный путь – путь развития, позитивных преобразований и перемен. Проголосуйте за того кандидата, которому доверяете. Проголосуйте за будущее России!» — отметила Людмила Николаева.
Выборы президента страны состоятся 18 марта. В избирательной кампании принимают участие восемь кандидатов: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение), Павел Грудинин (КПРФ), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).