Людмила Николаева: Голосуя на выборах, мы определяем путь дальнейшего развития России

Выборы президента России – это уникальная возможность определить собственное будущее, будущее своих детей, родных и близких, всей страны на ближайшие шесть лет. Не стоит упускать этого шанса. Такое мнение высказала председатель правления Алмазэргиэнбанка Людмила Николаева.

«Необходимо воспользоваться правом, которое предоставлено нам Конституцией России. Не сомневаюсь, мы в очередной раз докажем, что жители Якутии занимают в столь значимых вопросах активную позицию, стремятся принимать участие в управлении государством, небезразличны к судьбе своего народа, ответственны и сознательны.

Дорогие друзья, сделайте важное и правильное дело – приходите на выборы президента Российской Федерации, решите, как будет дальше развиваться страна. Я уверена, что электоральная активность каждого из нас поможет государству выбрать правильный путь – путь развития, позитивных преобразований и перемен. Проголосуйте за того кандидата, которому доверяете. Проголосуйте за будущее России!» — отметила Людмила Николаева.