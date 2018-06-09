Людмила Николаева: Цифровая экономика требует квалифицированных специалистов

Для успешного перехода России к цифровой экономике следует серьезно отнестись к вопросам подготовки квалифицированных кадров. В данном процессе должны принимать участие не только учебные заведения, но и организации, предприятия. Об этом в своем выступлении на подписании соглашения о сотрудничестве с ЯГСХА заявила председатель правления Алмазэргиэнбанка Людмила НИКОЛАЕВА.

«Россия вступает в эру цифровой экономики. Начавшиеся изменения затронут в первую очередь банковскую отрасль, поэтому сейчас мы думаем над стратегией дальнейшего развития Алмазэргиэнбанка и его дочерних компаний. Ищем партнеров не только внутри страны, но и за ее пределами, которые могу посодействовать нам в решении возникающих задач. Это, безусловно, новый вызов, грамотный ответ на который поможет трансформировать нашу модель из традиционной в цифровую. Задача сложная, амбициозная, но мы с оптимизмом смотрим в будущее и предполагаем, что совместная деятельность ЦБ РФ, отраслевых ассоциаций по созданию централизованных систем обеспечения входа российских банков в цифровые технологии, принесет результаты», — отметила Людмила Николаева.

По ее словам, во время происходящих изменений особо актуален вопрос формирования кадрового потенциала: «Мы не можем работать в отрыве от учебных заведений, которые, по сути, готовят для нас специалистов. Советский лозунг «кадры решают все» сегодня актуален как никогда, ведь без грамотных сотрудников ни одна организация не сможет развиваться устойчиво. Мы не намерены ограничиваться лишь подписанным соглашением, следует выстраивать постоянное конструктивное сотрудничество. Отрадно слышать, что ЯГСХА идет в ногу со временем и открывает кафедру по цифровым технологиям. Поверьте, на ее выпускников будет огромный спрос не только в нашем банке, но и во всей Якутии».

Николаева также подчеркнула, что АЭБ заинтересован в том, чтобы студенты проходили практику в финансовом учреждении.

«Чем больше и чаще вы будете направлять студентов к нам на практику, тем лучше они поймут, чему учатся, какие ожидания есть у работодателей. Все это может повысить качество образования в академии. Кроме того, получение специальности должно быть осознанным процессом. Безнадежно устарели подходы, когда профессию осваивают только чтобы удовлетворить запросы родителей или потому что «модно иметь высшее образование». Сегодняшним студентам следует понимать, где и как они будут работать, чтобы дело, которым они занимаются, приносило удовольствие. От этого зависит конечный результат. Когда студент попадает в определенную производственную среду, он осознает, его это или не его, правильный ли выбор он сделал. Своевременность такого понимания нужна как самому студенту, так и работодателю», — сообщила председатель правления Алмазэргиэнбанка.

Напомним, в России в последнее время вопросам цифровизации уделяется особое внимание. В новой структуре федерального правительства создано министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, которое, по словам премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, поможет создать правовую базу для развития цифровой экономики.