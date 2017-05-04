Людмила Николаева: Алмазэргиэнбанк — с заботой об обществе

Сегодня, 4 мая 2017 газета «Якутия» опубликовала интервью с Людмилой НИКОЛАЕВОЙ, председателем Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. Приводим его полностью.

В последнее время все чаще поднимается вопрос социальной ответственности бизнеса. Но понимают ее все по-разному. Представители бизнес-сообщества зачастую считают, что все исчерпывается созданием рабочих мест и исправной уплатой налогов. Общественность думает иначе, исходя из многогранности воздействия бизнеса на окружающую действительность. Насколько достижимо единство взглядов в этой сфере между обществом и бизнесом? Об этом наш разговор с руководителем крупнейшего кредитно-финансового учреждения республики, председателем Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Людмилой НИКОЛАЕВОЙ.

Людмила Валерьевна, так что же такое социальная ответственность бизнеса с точки зрения руководителя одной из крупнейших коммерческих организаций республики? Это благотворительность, спонсорство, или что-то еще?

Корпоративная социальная ответственность, на самом деле, это целая система отношений между крупной компанией и обществом, где благотворительность и спонсорство – лишь ее части, причем далеко не самые значительные. Хотя у нас почему-то принято мерить социальную ответственность бизнеса именно этими понятиями. Причем очень упрощенно, когда все сводится к одному: дал бизнес денег на что-то важное для общества, или не дал. И субъективно, когда значимость события или действия, поддерживаемого бизнесом, оценивается его организатором, а не важностью общественного запроса. Поэтому от людей нередко можно услышать что-то вроде «деньги можно было потратить и с большей пользой». Это лишь подтверждает то, что в нашем непростом мире все гораздо сложнее дилеммы – дать на что-то денег, или не дать. Да и уже устоявшихся критериев оценки социальной ответственности бизнеса куда больше, чем кажется на первый взгляд.

И что же это за критерии?

Давайте по порядку. Система корпоративной социальной ответственности (КСО) складывалась в международной деловой культуре на протяжении нескольких последних десятилетий. И наше бизнес-сообщество здесь, по факту, еще новичок, которому приходится многому учиться. Даже несмотря на четверть века экономической открытости России всему миру. Первыми учениками тут стали наши крупные компании и серьезные банки, которые исторически имели дело с зарубежными партнерами. Чтобы строить с ними успешный бизнес приходилось подстраиваться и под привычные для них стандарты ведения дел, и внедрять их у себя. Это касается самых разных сторон – от введения в российский деловой оборот международных стандартов финансовой отчетности до системы корпоративного управления, частью которой является та самая корпоративная социальная ответственность, о которой мы говорим. Во всем этом приходится разбираться.

Когда мы всерьез занялись КСО, выяснилось, что это гораздо более широкое понятие, чем привычные для нас спонсорство и благотворительность. Речь идет о целом комплексе мероприятий, которые компании, в том числе и Алмазэргиэнбанк, проводят в постоянном взаимодействии со всеми заинтересованными в их деятельности сторонами. Сегодня в этом комплексе сложились семь направлений. Это социальные права и социальные гарантии персонала банка. Качество услуг и работ, предоставляемых нами партнерам и клиентам. Экономное расходование ресурсов и охрана окружающей среды. Забота об обществе и управление социальной деятельностью банка. Вот по всем этим направлениям мы и работаем. Разумеется, не в ущерб нашей основной деятельности по кредитно-финансовому обеспечению экономики и жителей Республики Саха (Якутия).

Есть ли у Алмазэргиэнбанка какие-то достижения на ниве корпоративной социальной ответственности? В чем они выражаются?

Самое главное наше достижение – это то, что банк прибыльно работает, платит налоги в бюджеты всех уровней, развивается, укрепляет свои позиции в российской банковской табели о рангах и на международной арене, привлекает зарубежные инвестиции, технологии и управленческие практики в экономику нашей республики. Смею вас уверить, что без должного внимания к формированию единой корпоративной культуры и сфере корпоративной социальной ответственности это было бы недостижимо. Поясню, почему.

Начнем с нашего персонала. Сегодня коллектив Алмазэргиэнбанка – это более 700 специалистов самого разного профиля. Все они стабильно получают зарплату, имеют социальные гарантии. Кроме того, банк обеспечивает им возможность повышения квалификации, профессиональных компетенций. Но для слаженной командной работы этого мало. Многие производственные процессы гораздо более успешны и эффективны, когда кроме профессиональных отношений они завязаны на отношения человеческие. Поэтому мы уделяем большое внимание тому, что сейчас называют «тимбилдингом» – строительству команды единомышленников. Лучше всего это получается в неформальном общении: участии в спортивных состязаниях, волонтерских, благотворительных и экологических акциях, субботниках. Например, работники банка, несмотря на серьезную конкуренцию со стороны других предприятий и организаций, показывают хорошие результаты в волейболе, настольном теннисе, национальных прыжках, плавании. Особое место в жизни наших сотрудников занимают занятия бальными танцами у пятикратного чемпиона республики, призера и участника международных и российских соревнований Вячеслава Ефимова, который успешно руководит подразделением нашего банка. Все это помогает нам эффективно решать серьезные задачи в другом секторе КСО, связанном с основной деятельностью банка – оказании качественных кредитно-финансовых услуг нашим клиентам и партнерам.

Но ведь для Вас это бизнес. Какая же здесь социальная значимость?



Судите сами. В прошлом году Алмазэргиэнбанк в рамках государственно-частного партнерства начал реализацию крупного инфраструктурного проекта по созданию дошкольных образовательных учреждений на территории Республики Саха (Якутия). Мы финансируем затраты по проектированию, строительству, полному обеспечению необходимым оборудованием и технической эксплуатации 16 объектов дошкольного образования на 2 631 место. Думаю, социальная значимость этого проекта очевидна.



При участии банка совместно с японскими партнерами в Сырдахе на вечной мерзлоте строится уникальный круглогодичный тепличный комплекс. Первая его очередь уже введена в строй, а полностью завершить строительство планируется к 2020 году. Это высокотехнологичное и непрерывное производства овощной продукции. Основные ее потребители – население Якутска, а также детские сады, школы, больницы. И они ее уже получают.

Банк успешно реализует Транспортный проект РС (Я) по внедрению автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в городском и пригородном общественном транспорте Якутска и Социальный проект по начислению на социальные карты ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) и субсидий льготным категориям населения. Есть у нас и еще целый ряд социальных карточных продуктов, ориентированных, в том числе, на студентов и школьников.

Социальную составляющую мы вносим и в кредитование населения. Это и кредиты молодым семьям для индивидуального строительства и приобретения жилья по программе «Свой дом» с использованием материнского капитала, и постоянные кредитные программы для пенсионеров. Работникам бюджетной сферы, получающим зарплату на карты Алмазэргиэнбанка, предоставляем более низкие процентные ставки на потребительское кредитование. Совместно с Северо-Восточным Федеральным Университетом разработаны и внедрены условия кредитования для студентов на оплату и очного, и заочного обучения. Перечислять наши социально ориентированные банковские продукты можно долго. Хотя, полагаю, и этого достаточно, чтобы понять – насколько социально значим успешный и качественный бизнес.

Если следовать приведенной Вами структуре корпоративной социальной ответственности, самое время спросить – как обстоят дела с экологией и ресурсосбережением?

В этом направлении есть положительные сдвиги за счет комплексного подхода к экономии ресурсов. Например, ощутимо сократилось использование офисной бумаги. Прежде всего, за счет расширения электронного документооборота. Работаем над сокращением потребления топлива автотранспортом: внедрили систему мониторинга и навигации ГЛОНАСС. Не забываем о мерах по снижению энерго- и водопотребления. Они просты, но эффективны – от замены традиционных ламп накаливания на светодиодные до банального повышения дисциплины сотрудников в вопросах отключения электроприборов от сети питания по окончании рабочего дня. Устанавливаем счетчики потребления воды. Проводим энергоаудит и меняем на более экономичные теплоисточники, что позволяет сократить и потребление газа, и вредные выбросы в атмосферу.

Что касается экологии, то мы стараемся вносить практический вклад в сохранение нашей природы. Банк оказывает поддержку в содержании рысей в Республиканском зоопарке «Орто-Дойду» им. В.Г. Алексеева. Мы опекуны наших лесных кошек, оплачиваем их кормление и содержание. Помимоэтого финансируем и другие проекты экологической направленности. К примеру, Алмазэргиэнбанк участвует в реализации инвестиционного проекта ГУП «ЖКХ РС (Я)» по строительству и реконструкции пяти котельных в населенных пунктах Чурапчинского и Мегино-Кангаласского улусов. Их перевод с нефтяного топлива на газ, установка современных систем сжигания и очистки дымовых газов позволит ощутимо сократить выбросы золы и сажи в атмосферу, значительно улучшить условия труда коммунальщиков. Многое мы делаем и своими руками, регулярно участвуя в субботниках, приводя в порядок город.

Вы озвучили такое интересное понятие, как забота об обществе. Что это в Вашем понимании?

Это, прежде всего, забота о людях, из которых общество, собственно, и состоит. Выражаться она может по-разному. И через бизнес, и через вклад в развитие территорий, где эти люди живут, и через социальные проекты, в которых банк участвует. Жизнь сегодня непроста, и зачастую поворачивается к якутянам не самыми лучшими сторонами. Мы стараемся идти им навстречу, насколько это возможно. Например, для наших клиентов, которые в силу обстоятельств имеют несколько кредитов в разных банках, а одновременные платежи по ним стали слишком обременительны, мы разработали специальную программу рефинансирования. Не забываем и о жителях «глубинки» республики. Для них разработаны особые кредитные продукты, ориентированные на населенные пункты с числом жителей менее 20 тысяч человек. Это позволяет гражданам со средними доходами получить доступ к нашим ресурсам. Поддерживаем мы и устойчивое развитие территорий, участвуем в модернизации социальной инфраструктуры, кредитуя муниципальные бюджеты. Только в Якутске, к примеру, на строительство жилья было направлено 400 млн. рублей наших кредитных ресурсов. Все это, безусловно, меняет общественную среду в лучшую сторону.

А социальная деятельность Алмазэргиэнбанка – она в чем, собственно, состоит?

Вот здесь и присутствуют те самые спонсорство и благотворительность, с которых начался наш разговор. У нас разработана и реализуется корпоративная программа «Наше будущее», в которую вошли шесть социальных проектов. Первый из них – «Корпоративное волонтёрство». Его цель – поддержка волонтерских инициатив работников банка, подготовка волонтеров и наставников среди наших сотрудников. Он напрямую перекликается со вторым нашим проектом «Финансовая грамотность». Мы понимаем, что успешность работы банка во многом зависит от активности наших действующих и потенциальных клиентов, а ее рост невозможен без повышения финансовой грамотности населения.



Третий социальный проект Алмазэргиэнбанка – «Детство без границ». Мы являемся соучредителем Благотворительного Фонда поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Харысхал», и поддерживаем его в вопросах социализации и культурной реабилитации детей с инвалидностью. Кроме того, вот уже восемь лет в день рождения банка мы проводим благотворительную акцию для маленьких пациентов отделения онкологии Национального центра медицины. Наши сотрудники на свои добровольные пожертвования организуют для малышей новогодний утренник с подарками и развлечениями, перечисляют материальную помощь их родителям. Не остаются в стороне и сотрудники наших иногородних структурных подразделений, которые на местах проводят акции в детских домах и реабилитационных центрах.



Совместно с Фондом «Семья для ребенка» мы разработали проект «Выпускник». Его цель – социальная интеграция в общество выпускников детских домов, содействие в получении ими профессионального образования и дальнейшее их трудоустройство. В рамках проекта «Ветеран» мы поддерживаем ветеранов и пожилых людей. В нем участвуют и банк, как финансовый институт, и сами наши сотрудники. Они перечисляют собственные средства в республиканский фонд «Победа», оказывают адресную помощь старшему поколению, организуют культурные мероприятия для ветеранов и инвалидов. Наконец, шестой проект нашей корпоративной социальной программы – это «Рысь». О нем мы уже говорили.

Спорт и культура также в фокусе нашего внимания. Алмазэргиэнбанк был одним из главных спонсоров VI Международных спортивных игр «Дети Азии». В числе наших постоянных подопечных – Федерация художественной гимнастики РС (Я) и республиканская Федерация спортивной борьбы. Мы помогаем им в организации учебно-тренировочных сборов и подготовке спортсменов Якутии для участия в турнирах республиканского, российского и международного уровня.

Что касается культуры, то и здесь мы стараемся не отставать. За последние годы Алмазэргиэнбанк оказал поддержку многим крупнейшим объектам культуры республики. Мы ежегодно поддерживаем проведение нашего главного национального праздника – Ысыаха. Это и Ысыах Туймаады, и Ысыах Олонхо, и Ысыах в любом месте, где присутствует банк – от Республики Саха (Якутия) до Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Владивостока. Это важно. Это продвижение наших национальных традиций и нашей культуры. Мы серьезно занимаемся попечительской деятельностью, участвуя в работе Попечительских советов Всероссийского фестиваля классического балета «Стерх», Национального Художественного музея Республики Саха (Якутия) им. М.Ф.Габышева, Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем.Ярославского, Музея и Центра хомуса народов мира, Республиканского музея истории и государственности Республики Саха (Якутия) им. М.К.Аммосова, Государственного цирка Республики Саха (Якутия).

Во сколько обходится банку такая социальная активность, и за чей счет?

Знаете, есть вещи, которые деньгами не меряются. Я говорю о человеческом участии, сострадании, стремлении помочь. Это то, что лежит в основе нашей социальной деятельности. Что до средств, которые направляются на наши социальные проекты, то банк их зарабатывает. Все расходы по этой линии – они из чистой прибыли. Если говорить об объемах затрат, то на спонсорство в прошлом году было направлено 20,7 млн. рублей. Про расходы на благотворительность говорить не стану, поскольку значительную их часть составляют личные средства наших сотрудников. Но обязательно скажу о понимании важности и всемерной поддержке социальной деятельности Алмазэргиэнбанка со стороны нашего главного акционера – Правительства Республики Саха (Якутия), и Наблюдательного совета банка. Мы это ценим и искренне за это благодарны.

А зачем все это нужно самому банку?

Занимаясь социальной деятельностью, готовя соответствующий отчет для акционеров и инвесторов, мы проводим комплексный анализ и оценку всей нашей работы. В это вовлекаются все наши основные службы. И такая оценка оказывается чрезвычайно полезной и плодотворной, как для руководства банка, так и для персонала. Иначе говоря, социальная ответственность Алмазэргиэнбанка помогает ему динамично развиваться.

Вообще, мы считаем, что социальные инвестиции полезны для долгосрочного успеха, и принесут свой экономический эффект. Приверженность принципам КСО создает банку устойчивый позитивный имидж и все чаще учитывается при заключении контрактов, получении кредитов и страховании, при взаимодействии с органами власти разного уровня. Скажу больше, даже капитализация и рыночная стоимость наших акций во многих случаях оценивается с учетом социально ответственного поведения. Наконец, есть, как минимум, три важнейших результата правильной социальной политики. И они с лихвой компенсируют все затраты на эти цели. Первый — это возможность привлекать и удерживать квалифицированные кадры в условиях их острого дефицита. Второй — укрепление доверия со стороны партнеров по бизнесу, которые охотнее строят деловые отношения на долговременной основе с социально успешными компаниями. Третий — это формирование вокруг банка зоны социального благополучия. Будут благополучны и успешны наши клиенты и партнеры – будет успешным и благополучным банк. Все взаимосвязано.

Спасибо за интересный и откровенный разговор.