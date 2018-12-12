Людмила Николаева: Алмазэргиэнбанк – это большая и сильная команда единомышленников

Более 800 человек, которые в настоящее время работают в Алмазэргиэнбанке и его дочерних компаниях, составляют эффективную команду единомышленников, объединенных общим желанием развивать банк и республику. Об этом в своем выступлении на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию АЭБ, сказала председатель правления кредитной организации Людмила Николаева.

«Могу со всей ответственностью заявить, что все 25 лет мы честно и добросовестно выполняли свою основную миссию – быть партнером правительства республики в решении задач социально-экономического развития региона и повышения качества жизни людей. Сегодня Алмазэргиэнбанк – один из ключевых финансовых институтов Якутии. Мы входим в топ-100 банков России. За время деятельности разработали и внедрили множество финансовых продуктов и услуг, которые всегда были востребованы сотнями тысяч клиентов», — подчеркнула Людмила Николаева.

По ее словам, за последние несколько лет АЭБ кардинально перестроил свою деятельность, так как изменились реалии жизни, технологии, требования партнеров: «Мы внедряем новые сервисы, модернизируем процессы, учимся мыслить и работать по-новому. Мы открыты для предложений, которые помогут дальнейшему преобразованию нашего банка в банк идей, банк знаний, банк непрерывных изменений. Добиться успеха у нас получилось в первую очередь благодаря вкладу всех сотрудников в общее дело. Поэтому хочу каждому из вас выразить слова признательности за ответственный труд, эффективное взаимодействие, постоянное стремление к знаниям и вовлеченность в развитие нашего любимого банка».

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО — крупнейший банк Республики Саха (Якутия). Ключевые направления бизнеса — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц.