Людмила Карпель: Работы было невпроворот, жили интересно и одухотворенно, мечтали, любили, верили…

Шестьдесят пять лет назад молоденькой выпускницей педиатрического факультета Саратовского медицинского института Людмила Карпель приехала в Якутск. В первый же день на «чужой стороне» уставшую от долгой дороги, на пристани будущего педиатра встретил ее любимый. Правда, она сама об этом еще не знала. Это была судьба.

— Мы приехали сюда из Сталинградской области вдвоем с выпускником Воронежского лесотехнического института, — вспоминает заслуженный врач ЯАССР, отличник здравоохранения Людмила Михайловна Карпель. — Его должен был встретить его однокурсник Карпель. Ехали поездом, пароходом, путь наш занял 21 день. Повезли нас с берега прямо с чемоданами на свадьбу, я впервые тогда попала на якутскую свадьбу. Ребята, видимо, поняли, что мне не до свадьбы, пошушукались и скоро увезли меня на дачу к родителям Карпель, те приняли меня как родную. Наутро я пошла в Минздрав. Принял меня министр здравоохранения Павел Васильевич Любимов.

— В этом районе педиатры есть, а здесь нет, — сказал он, подойдя к карте республики. Из тридцати двух районов только в двух-трех есть педиатры, в остальных нет. Выбирай, что хочешь.

Это было время, когда в республике процветали туберкулез, гельминтоз и трахома. Среди детей, ослабленных анемией и рахитом, свирепствовали тяжелые, осложненные формы инфекций: дифтерии, кори, скарлатины, полиомиелита, туберкулезного менингита, паротита, ветряной оспы, унесшие многие маленькие жизни. И, конечно, приезду молодого педиатра были рады.

Восторженная, романтически настроенная, девушка воспринимала все с ней происходящее как счастье и была готова работать где угодно, но опытные Карпели, работающие в здравоохранении, посоветовали ей выбрать Якутский район с центром в Мархе. Одна часть Якутского района, где ей предстояло работать, была расположена по одну сторону Якутска, вторая — в другом его конце.

Сопровождала молодого коллегу на первое место ее работы главный педиатр министерства, легендарная Надежда Петровна Афанасьева.

— Надежда Петровна была очень образованным человеком. У нее я прошла первое собеседование в Минздраве, она лично устроила меня на месте работы и потом постоянно спрашивала, как я работаю, как справляюсь, проявляя мягкую заботу обо мне, как молодом специалисте. Мне очень повезло, что я начала работать при ней. Она очень заботливая была, хотя многие ее боялись из-за ее суровой внешности.

Надежда Петровна лично привезла молодого педиатра в Марху и передала в руки главного врача, которая тут же поселила девушку к себе.

— Притащили мне из детского дома, который был недалеко от больницы, подростковую кровать и устроили меня на жительство. Там я и начала работать.

В первый год ее работы в Мархе всех вновь прибывших врачей знакомили с ситуацией, в которой им придется работать.

— Вызвали меня на семинар в Якутск, разместили в Первом детском объединении на раскладушках, — рассказывает Людмила Михайловна.

Конечно, она не могла навестить тех, кто ее приголубил в первые дни.

— С первого же дня Карпель начал ухаживать за мной, — смеется моя визави, — мы сходили с ним в театр, в кино. Потом он стал наведываться ко мне в Марху. В общем, в августе я приехала, а в конце февраля образовалась наша с Карпель семья. Так меня приняли в эту славную порядочную семью.

Вскоре переехала педиатр в Якутск, родилась ее любимая доченька, которая впоследствии тоже стала педиатром. Здесь голос Людмилы Михайловны прерывается, и я, зная о печальной странице ее жизни, тоже молчу.

Давайте представим себе Якутск начала шестидесятых годов прошлого века, каким его увидела Людмила Карпель. Деревянные дома, деревянные тротуары, выложенная деревянными же чурочками главная улица…

— В Сайсарах (это был ее первый участок) были деревянные домишки, грязь непролазная, без резиновых сапог невозможно было пройти, собаки… Да и центр не особенно отличался, по деревянным тротуарам идешь, а тебе под юбку зеленая жижица брызжет, — говорит Людмила Михайловна. — Однажды по весне в Сайсарах уже недалеко от дома, куда шла на вызов к ребенку, я упала по пояс в выгребную яму…

Педиатры были тогда «штучным товаром», на всех участках работали опытные фельдшера, и благодарные молодые педиатры учились, у них, консультировались по всем вопросам.

— Это была прекрасная фельдшерская школа. Спасибо им большое, — Людмила Михайловна улыбается, вспоминая своих учителей.

Через год после приезда в Якутск Людмилу Карпель перевели в Первое детское объединение, главным врачом которого была Мария Исаевна Любимова, еще одна легенда якутской педиатрии.

— Я у нее многому научилась: и как с людьми обращаться, как с мамами разговаривать, как к ребенку подойти, как заговорить с ним, чтобы он не заплакал, увидев незнакомого человека в белом халате. Вот эту еще школу нам надо было познать. С мамочками мы дружили, прекрасно понимали друг друга. Говорить по-якутски я еще в Мархе училась, у меня сестричка была якуточка… Сначала меня отправили на Сайсарский участок, потом – на Центральный, вызовов было много, так что весь город исходила пешком.

И детишки, и их мамы, должно быть, любили своего красивого, улыбчивого участкового врача, да и она прикипела к ним душой, но, как Людмила Михайловна говорит сама, видимо очень большую проявила активность, что руководство Минздрава решило перебросить молодого педиатра в Горздрав.

— Мне так жалко было уходить с участка, но в 1957 году, как я ни брыкалась, забрали меня в Горздрав главным педиатром. Я со слезами отправилась туда и отработала там двенадцать лет. Сейчас я думаю: как же я неправильно работала, я не то совсем делала, и подсказать мне было некому. Потом заведовала отделением в Республиканской детской больнице. Начинала там ординатором, потом меня назначили заведующей отделением. Но не пройди я все это, я не знала бы всю кухню работы изнутри.

Кого, как не ее, набравшуюся опыта на участке, прошедшую школу организаторской работы в Горздраве, десять лет отработавшую в стационаре главной детской больницы республики, можно было назначить главным педиатром? Так она пришла в Министерство здравоохранения.

— Работы было невпроворот, жили интересно и одухотворенно, мечтали, любили, верили…

Людмила Михайловна с доброй улыбкой вспоминает незабываемые эпизоды рабочих будней и тех, с кем посчастливилось их пережить.

— В начале 60-ых всем миром, от педиатров до хирургов, боролись с трахомой. Прошли срочный короткий курс у окулистов по выворачиванию века и выдавливанию трахомных зерен и – вперед! Не поверите, мастерски управлялись все.

Ее глаза, такие яркие и молодые, светятся, когда она говорит о работе.

— Срочный вызов в наслег Балыктах. Лечу вертолетом . мальчик двух лет крайне тяжелый с клиникой панкардита. Оставлять на месте нельзя, поднимать в воздух – опасно для жизни. Выбираю второй, риск большой, но другого выхода нет. Необходимые процедуры перед полетом. Договариваюсь с пилотом вертолета лететь как можно ниже и посадить машину на пустыре около Республиканской больницы. Ребенка держу на руках, чтобы постоянно наблюдать за состоянием, мама – рядом. Долетели благополучно, сразу на консилиум с участием хирурга. Он делает пункцию перикарда. Связываюсь с московской клиникой, получаю добро на транспортировку и госпитализацию. До Москвы больного сопровождает врач, там оперируют, затем длительный период выздоровления, мальчика удалось спасти.

Этот случай во всех подробностях был освещен в прессе по инициативе московской клиники как пример срочных согласованных действий разных служб во имя спасения жизни ребенка.

— Командировка в Кобяй. Цель – комплексная проверка работы по оздоровлению детей и осмотр всего детского населения бригадой специалистов. Работали в медицинских учреждениях, ночевали в поселковом совете. Ночью звонок из участковой больницы, привели мужчину с ножевым ранением живота. Диагноз – множественные ранения кишечника. Всей бригадой бежим в больницу.

Детский хирург Полятинский оперирует, эпидемиолог стоит на эфирном наркозе, педиатр (моя героиня) — на вене, ЛОР-врач — на пульсе. Операция прошла успешно, больной выжил.

Несколько раз Людмиле Михайловне самой пришлось балансировать между жизнью и смертью.

— На моем счету три сотрясения мозга на командировочных дорогах, а в Батагае однажды пришлось срочно покидать не успевший еще взлететь самолет. У него еще на взлетной дорожке загорелся правый мотор. Пилот скомандовал: «Срочно выпрыгивать и быстро бежать от самолета». Все обошлось. Улетели назавтра с другой машиной. Или еще случай: закончилась плановая работа в Покровске. Вечером готова машина на выезд в Якутск, а в это время срочно привозят из наслежных яслей ребенка с анамнезом и клиникой инородного тела в дыхательных путях. Договариваюсь по телефону с Республиканской больницей о сборе консилиума с врачом рентгенологом. Везу ребенка с собой. Уже в пригороде Якутска наступает клиническая смерть. Делаю искусственное дыхание «рот в рот», не думая о предосторожности. Довожу ребенка живым и ночью передаю врачам. А сам через несколько часов вся покрываюсь геморрагической сыпью и теряю сознание на пять дней. Потом консилиум, лаборатория на дому около месяца, неврологический стационар, консультация в московской неврологической клинике. В том году не работала целых семь месяцев, а потом еще получала поддерживающее лечение в Ялтинском НИИ неврологии. Упорные занятия во врачебно-физкультурном диспансере, лыжи, йога позволили мне избежать инвалидности.

— Я врач прошлого века, но до сих пор с ревностным интересом слежу за происходящим в детской службе. Горжусь и радуюсь прекрасной базе, современному оборудованию, диагностической и лечебной аппаратуре, интеллекту и профессиональным навыкам врачей. В наше время в арсенале врача были только фонендоскоп, краткие анализы и голова, — вздыхает Людмила Михайловна. – Детский врач – профессия особая, нам доверяют самое дорогое и главное в жизни – детей. Плохих, даже посредственных детских врачей не должно быть. Кроме грамотности для нас важны и крайне необходимы и такие качества, как глубокое серьезное призвание, милосердие, сострадание, умение слышать и понимать больного ребенка и его родителей. Целесообразно было бы проводить тестирование на наличие этих качеств у молодых людей, желающих учиться на педиатрическом факультете.

Уже завершая разговор, Людмила Михайловна говорит: «Однажды одна журналистка спросила меня: «Что бы вы пожелали молодым врачам?» и когда я коротко ответила «Удачи», она явно удивилась. А все объясняется очень просто: правильный выбор профессии по глубочайшему призванию – удача, правильный выбор первого места работы – удача, правильно вылеченный первый больной – разве не удача? Первая удача воодушевляет на последующие: удачный коллектив, удачное окружение, удачная семья. В итоге – удачные результаты работы. В этом и заключается профессиональное счастье и удавшаяся жизнь.

Тот разговор состоялся после встречи у министра здравоохранения Вячеслава Лаврентьевича Александрова лет пять назад, а той журналисткой была я. Я и правда тогда удивилась, потому что ожидала штампа «Успехов в работе, любви к своим маленьким пациентам», а моя визави коротко сказала «Удачи!».