Людмила и Айсен Николаевы смотрят футбол с народом

Врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ со своей очаровательной женой Людмилой НИКОАЕВОЙ, председателем правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, несмотря на насыщенные трудовые будни, пришли поболеть за Россию вместе с народом. Об этом врио главы Якутии сообщает в своем фейсбуке.

Сегодня впервые в своей истории Россия принимает Чемпионат Мира по футболу! Впервые в истории мундиаля он пройдет одновременно сразу в двух частях света — Европе и Азии. В Санкт-Петербурге, одном из 11 городов-организаторов ЧМ-2018 работают волонтерами якутские студенты — больше сорока человек, часть из которых учатся в Санкт-Петербурге, часть специально прилетели из Якутска за несколько дней до чемпионата по договоренности с мэром Петербурга Полтавченко. Обычно молодежь, студенты — самые активные болельщики. Поэтому я решил приехать в наш Северо-Восточный Федеральный университет и посмотреть трансляцию открытие чемпионата в Лужниках и первый матч вместе с ними. По нашему местному времени начнется в полночь). Будем болеть за Россию и надеемся, что наши футболисты нас не разочаруют!

А вообще я считаю, что Россия — как страна — уже выиграла этот чемпионат — только потому, что несмотря на давление, провокации, разбирательства, санкции — мы сделали это! Чемпионат наш, а спорт — это то, что объединяет всех людей, всех национальностей, гражданств, возрастов, социальных статусов, религиозных и политических убеждений. Спорт — важнее политики! И мы гордимся своей страной, и открыты всему миру вместе с ней!