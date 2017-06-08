Людмила Горева торжественно справила юбилей

8 июня первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Колодезников принял участие в торжественном мероприятии, посвященном юбилею и выходу в почетную отставку председателя Верховного Суда Республики Саха (Якутия) Людмилы Горевой.

В своем приветственном слове первый вице-премьер отметил большой трудовой стаж юбиляра, который составляет 47 лет, из них 40 лет судейского стажа.

Вся трудовая биография Людмилы Тимофеевны Горевой, начиная с 1970 года, связана с юридической профессией, служению справедливости и правосудию, сказал Алексей Колодезников.

Далее первый зампред кратко остановился на биографии юбиляра. В 1970 году после окончания Свердловского юридического института, одного из самых престижных юридических ВУЗов страны, Людмила Горева была направлена на работу в органы внутренних дел, проработала следователем, старшим следователем МВД Якутской АССР более 6 лет.

С марта 1977 по январь 1990 года юбиляр трудилась в должности народного судьи Якутского городского суда. С июля 1990 по ноябрь 1992 года была председателем Якутского городского суда. С ноября 1992 по апрель 1999 года занимала должность министра юстиции Республики Саха (Якутия). С апреля 1999 по июнь 2017 года являлась председателем Верховного Суда Республики Саха (Якутия).

Как особо подчеркнул Алексей Колодезников, более 18 лет Людмила Тимофеевна возглавляла Верховный Суд Якутии, приняв на себя огромный груз ответственности в самые трудные для всей страны годы.

— Высочайший профессионализм, талант, беззаветная преданность делу, трудолюбие и настойчивость в достижении поставленных целей позволили Людмиле Горевой добиться значительных успехов, — подчеркнул Алексей Засимович.

Обращаясь к юбиляру, первый вице-премьер особо отметил, что именно под ее руководством и активным, деятельным участием успешно и эффективно состоялись самые значимые и важные этапы судебной реформы. За годы безупречной работы она заслужила репутацию профессионала высочайшей квалификации, снискала уважение и авторитет в судейском сообществе России.

Еще одной характерной особенностью Людмилы Тимофеевны, как считает Алексей Колодезников, является то, что она активно занималась общественной работой, являясь членом Совета по координации работы по укреплению законности и правопорядка, членом Совета по противодействию коррупции, членом Координационного совета по вопросам повышения правовой культуры населения. Помимо этого, юбиляр возглавляет Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей».

Резюмируя свое выступление, первый вице-премьер отметил компетентность, деловые и организаторские качества юбиляра, которые были высоко оценены руководством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Далее Алексей Колодезников вручил Людмиле Горевой приветственный адрес от имени Главы Якутии Егора Борисова.