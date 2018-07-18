Люди в погонах получили награды

За заслуги в области обеспечения законности и правопорядка, образцовое исполнение служебных обязанностей, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» МУХИНУ Петру Михайловичу, полковнику юстиции, заместителю начальника управления – начальнику следственного управления Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Якутское». Наградить ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ГАРАГУЛЮ Алексея Николаевича, полковника полиции, заместителя начальника управления – начальника полиции Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Якутское». ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» НИКИФОРОВА Вячеслава Петровича, майора полиции, старшего участкового уполномоченного полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Якутское». Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 13 июля 2018 года

№ 2735 Источник: http://ysia.ru/o-nagrazhdenii-gosudarstvennymi-nagradami-respubliki-saha-yakutiya-12/

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