Люди в погонах получили награды

За заслуги в области обеспечения законности и правопорядка, образцовое исполнение служебных обязанностей, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
МУХИНУ Петру Михайловичу, полковнику юстиции, заместителю начальника управления – начальнику следственного управления Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Якутское».
Наградить
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ГАРАГУЛЮ Алексея Николаевича, полковника полиции, заместителя начальника управления – начальника полиции Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Якутское».
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
НИКИФОРОВА Вячеслава Петровича, майора полиции, старшего участкового уполномоченного полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Якутское».
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
13 июля 2018 года
№ 2735
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