Люди в белых халатах поддержали Елку Добра

Якутск – добрый город, благожелательный к детям. В нашем городе сделать доброе дело сегодня так же легко, как и сходить в магазин. Все больше горожан присоединяются к акции «Елка Добра».



В день зимнего солнцестояния 12 членов коллектива столичной поликлиники №1 во главе с главным врачом, депутатом Якутской городской Думы Алевтиной ЭВЕРСТОВОЙ приняли участие в ежегодной Благотворительной акции «Елка Добра». Она организована общественной организацией «Город Добра» в интересах детей, обучающихся в коррекционных школах-интернатах VII и VIII видов города Якутска.







Работники здравоохранения пришли подготовленными, со своими Дедом Морозом и Снегурочкой. Люди в белых халатах сняли 12 открыток с новогодней елки, на которых дети с трепетом написали свои мечты. И последовали волшебные исполнения желаний детей. Во всяком случае, той их части, которую можно купить за деньги. Акция продолжилась новогодним фотографированием возле елки с подарками.



Горожане и гости столицы могут стать участниками акции, приумножив добро. До 25 декабря можно подойти в магазин «Антошка», расположенный на 3 этаже торгового центра «ЦУМ» по ул. Курашова, 4. Выбрать открытку с новогодней елки, где написано заветное желание ребенка. Исполнить это желание, купив ребенку подарок в магазине-партнере благотворительной акции «Антошка». Затем сфотографироваться с подарком и положить его в специальную коробку. Фотографии с приобретенным подарком участники могут размещать в социальных сетях Instagram, Vkontakte,Twitter, Facebook с хэштэгом #елкадобра. И тогда об акции узнают другие люди, которые тоже могут присоединиться. Благодаря информации, добро умножается и преувеличивается. А на прозрачных лицах детей, разворачивающих подарки, расцветут улыбки. Якутск – добрый город, благожелательный ко всем детям.



Источник: Ирина НИКОЛАЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU