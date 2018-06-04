Любовь Саввина — новый заместитель главы Якутска

Любовь Саввина назначена заместителем главы – руководителем аппарата Окружной администрации города Якутска

Сегодня, 4 июня, на большой городской планерке представлен новый заместитель главы – руководитель аппарата Окружной администрации города Якутска Любовь Иннокентьевна Саввина.

Образование:

1996 г. – окончила Восточно — Сибирскую Государственную Академию культуры и искусств, г. Улан-Удэ по специальности «Библиография и библиотековедение»;

2002 г. – Президентская программа подготовки руководящих кадров для народного хозяйства РФ по специальности «Менеджмент»;

2013 г. – Российская Академия Государственной службы и Народного хозяйства при Президенте РФ по специальности «Акмеология, психология профессионального развития».

Трудовая деятельность:

1997-2000 гг. – заведующая сектором массовой работы Республиканской юношеской библиотеки;

2000-2002 гг. –тренер по настольному теннису Таттинского ДЮСШ;

2002-2003 гг. – ведущий библиограф отдела государственной библиографии Национальной библиотеки РС (Я);

2003-2008 гг. – руководитель аппарата Якутской городской Думы;

2008-2012 гг. – руководитель аппарата Главы и Администрации МР «Усть-Майский улус (район)»;

20012-2018 гг. – руководитель Управления Губинского округа;

12.02.2018 по 04.06. 2018 г. – директор МАУ «Центральный парк культуры и отдыха» городского округа «город Якутск».

Любовь Иннокентьевна награждена Почетным знаком «За заслуги перед городом Якутском», Отличник молодежной политики РС (Я), Отличник экономики РС (Я).