Любовь Саввина бросила вызов Наталье Членовой

Первыми участницами новой акции добровольчества стали заместитель председателя Якутской городской Думы Марина Силкина вместе с воспитанницей детского дома “Берегиня” Викой, руководитель Управления Губинского округа Любовь Саввина с дочерьми Полиной и Настей и руководитель городского портала “One click Yakutsk” Маргарита Попова с дочкой Полиной.

Активистки решили совмеcтить акцию с популярным проектом “Вызов – кузов!”. Они вызвали эвакуатор и вывезли с территории Гагаринского округа три старых кузова.

“Новую акцию мы решили начать сегодня, в день всероссийского субботника “Зеленая Россия”, и тем самым внести свою лепту в санитарную очистку столицы. В этом нам помогают наши замечательные дочери, потому что очень важно с юных лет воспитывать ребенка трепетно относиться к окружающей среде. Они должны знать, что каждый человек может сделать что-то полезное не только для себя, но и для общества. Сегодня в городе набирает обороты акция “Папа может, сын поможет!”, и мы решили доказать, что мамы тоже могут, а дочери в этом нам помогут!”, — подчеркнула Любовь Саввина.

“Я очень хотела , чтобы воспитанники детского дома “Берегиня” тоже стали частью этой доброй акции и привела с собой маленькую Вику. Хочу, чтобы она с малых лет понимала, что содержать в чистоте город, в котором мы живем, очень важно”, — отметила Марина Силкина.

“Я рада, что стала одной из первых участниц этого замечательного проекта. Сегодня наш город стал чище еще на три кузова!”, — сказала Маргарита Попова.

По традиции участницы акции передали эстафету дальше. Марина Силкина бросила вызов главному архитектору Якутска Ирине Алексеевой, Любовь Саввина – вр.и.о. руководителя Промышленного округа Наталье Членовой, а Маргарита Попова — журналистке Эмилии Алиевой.

Отметим, что на сегодня благодаря акции “Вызов кузов”, стартовавшей в Год народной солидарности, из города уже вывезено 543 кузова.