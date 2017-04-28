Любителю девочек из Киргизии в Якутске дали небольшой срок

Собранные следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства судом признаны достаточными для вынесения приговора в отношении 49-летнего гражданина Киргизии. Мужчина обвинялся следствием в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

11 апреля 2016 года в следственный отдел по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) обратилась жительница столицы республики, которая сообщила о том, что в торговом павильоне, расположенном в районе средней школы в 202 микрорайоне, работник совершил в отношении ее 13-летней дочери развратные действия.

По данному факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело, и злоумышленника задержали, а в последующем поместили под стражу.

В ходе следственных действий следователю стало известно о том, что это не первый эпизод преступной деятельности мужчины.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2015 года, работая в указанном торговом павильоне, он совершил в отношении двух девочек-покупательниц аналогичные преступления.

Следователи установили, что в 2001 году мужчина был судим за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, приговорен к 8 годам лишения свободы и освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно в 2007 году.

Cледственными органами выполнен большой объем мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Проведен ряд экспертных исследований, в том числе, комплексная стационарная психолого-сексолого-психиатрическая судебная экспертиза в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. По ее результатам мужчина признан вменяемым, осознававшим последствия и общественную опасность совершаемых действий.

Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях в полном объеме.

Приговором суда он признан виновным и осужден к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.