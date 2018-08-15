Любители быстрой езды на реке состязались в мастерстве

В Покровске Хангаласского района на реке Лена прошли водно-моторные соревнования среди любителей.

Основными задачами водно-моторных соревнований являлось формирование у судоводителей практических навыков управления различными типами маломерных судов, поведения в экстремальных ситуациях, оказания первой помощи пострадавшему на воде, совершенствование морально-психологического состояния и физического развития, сплочение коллективов и популяризация технических видов спорта.

Государственными инспекторами по маломерным судам Хангаласского отделения ЦГИМС проводился контроль за соблюдением всех правил безопасности, проведение инструктажей и осмотр оборудования маломерного судна (укомплектованной согласно нормам требования).

Цель данных соревнований является проверка уровня и качества теоретической и практической подготовки по управлению плавсредствами на водных объектах и пропаганда среди населения безопасного поведения на водных объектах.

Соревнования проведены в пять этапов: участники прошли проверку теоретических знаний (тестирование), показали свое мастерство в маневрировании на моторных лодках, в скоростном переходе на гребной лодке и оказание первой (доврачебной) помощи.

Соревнования прошли без происшествий на водных объектах. Участникам вручены грамоты, медали, ценные подарки.