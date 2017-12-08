Любителей бега приглашают на республиканский чемпионат «Сулусспорт»

Приглашаем всех любителей бега республики 10 декабря в спортивный комплекс «Дохсун» на II открытый чемпионат «Сулусспорт».

В прошлом году мы организовали и провели первый открытый чемпионат, в котором приняли участие более 60 человек. Событие было организовано для всех любителей бега и спорта.

Первый старт показал, насколько интересен и популярен бег в нашей республике и в городе Якутске.

Участники испытают себя, свои возможности и получат незабываемые эмоции от мероприятия.

Надеемся, что предстоящий забег привлечет большое количество новых участников со всей республики.

ПРОГРАММА:

09:00-10:30 – регистрация участников, проверка мед.справок и расписок

Длина круга – 370 м

Дистанции: дети – 1 км, взрослые – 5 км и 10 км.

11:00 – старт на 1 км (мальчики)

11:20 – старт на 1 км (девочки)

11:40 – старт на 5 км (мужчины и женщины)

12:10 – старт на 10 км (мужчины и женщины)

13:40 – награждение (дети, взрослые)

Стартовый взнос: 200 руб (взрослые)

Соревнования личные, проводятся по следующим возрастным группам:

Дети: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет

Взрослые: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50 и старше

Прием заявок: tro2142@yandex.ru, к.н. +79681500540, +79099283881, +79112767084