Любитель прокатиться с ветерком накопил задолженность по штрафам в ГАИ на 17 тысяч

В отношении автолюбителя применена мера принудительного исполнения.

В Верхневилюйском районе у судебного пристава-исполнителя находилось 30 исполнительных производств в отношении местного жителя. Мужчина накопил задолженность по штрафам ГАИ по ч.2 ст. 12.9 КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения») на общую сумму около 16 800 рублей.

В качестве меры принудительного исполнения приставом обращено взыскание на расчетные счета должника.

Всего с начала этого года в Верхневилюйском районном отделе судебных приставов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) возбуждено 3971 исполнительное производство на общую сумму более 98 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.