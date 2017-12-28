«Любите музыку в себе». Джулияна Слепцова о мастер – классах, лекциях и сольном концерте

С 20-23 декабря 2017 года в Высшей школе музыки РС (Я) прошли мастер-классы по классу фортепиано, игровая встреча «Играем гаммы», лекция «Педагогическое мастерство» и сольный концерт лауреата международных конкурсов, выпускницы ВШМ РС (Я), Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и магистратуры Венской консерватории Джулияны Слепцовой.

Джулияна Слепцова: «В занятиях с детьми были раскрыты важные аспекты в фортепианном искусстве такие как: звукоизвлечение, технические трудности в исполнительстве, фразировка, аппликатура, художественное восприятие произведений, работа над педалью, организация времени в занятиях и смысл выступления музыканта на сцене, также была затронута тема о важности творческой воли в жизни музыканта, о стремлении не к внешнему успеху, а к глубокому прочтению нотного текста и возможности проникнуть в тайну музыки».

«В игровой встрече-сказке я затронула важные аспекты в исполнении гамм. Основной задачей в игровой встрече являлся акцент на художественную сторону в исполнении гамм, а не на техническую: чувствовать и распознавать музыкальные краски в каждой тональности, это нужно для осмысленного исполнения, а не формального отношения. В лекции «Педагогическое мастерство» Виктора Мержанова я рассказала о Великом Учителе и Музыканте и большом примере для всех музыкантов. Какие основные моменты важны в становлении музыканта, на какие аспекты обращал внимание Виктор Карпович и как проводил уроки со студентами. Как ученице Виктора Мержанова, для меня очень важно донести этот бесценный опыт общения с Великим Музыкантом мирового уровня молодому поколению.

В завершении хотелось бы выразить большую благодарность Целевому фонду будущих поколений РС (Я) и лично Местникову Сергею Владимировичу, генеральному директору, Оленевой Наталье Исааковне, первому заместителю генерального директора.