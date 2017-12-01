Любимица Якутии потеряла аппетит

НВК САХА сообщает – Первый рожденный в условиях зоопарка белый медвежонок из Якутии Харчаана благополучно переносит переезд в северную столицу. Об этом НВК «Саха» директор зоопарка «Орто Дойду» Лука Сафонов.

«Сегодня днем мы уже отправили медвежонка прямым рейсом в Санкт-Петербург. Ее сопровождают два сотрудника зоопарка, которые пробудят с ней до 8 декабря. Переезд она переносит спокойно», – сказал он.

В начале этой недели медвежонка переселили от матери и начали ее готовить к транспортировке.

«Чтобы она легче перенесла переезд, мы загодя начали знакомить ее с транспортировочным ящиком. Мы ложили разные сладости в этой ящик: мороженое, шоколадки. Таким образом, она без стресса привыкла к ящику», – сказал Сафонов.

Мама Колымана больше переживала расставание с дочерью. «Она несколько дней стучалась к ней в клетку, выла, потеряла аппетит. Сегодня у них была возможность короткого прощания друг с другом. Мы соединим Колыману с Ломоносовым в феврале – марте 2018 года – в период их гона», – сказал директор зоопарка.

Как сообщили НВК «Саха» в Ленинградском зоопарке, Харчаана в течение месяца будет на карантине. Только после карантинирования она сможет стать полноценным экспонатом зоопарка.

«Мы сейчас ждем рейс. Он прибудет в Санкт-Петербург в 15.20 (мск). Мы сразу же ее отвезем в зоопарк. Официальная церемония передачи будет осуществлена 6 декабря в рамках Дней Якутии в Москве», – сказала директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба.

Сотрудники якутского зоопарка взяли с собой любимую игрушку Харчааны, на которой сохранились запахи родного дома и матери. «Это игрушка для бассейна, наша Харчаана очень любит купаться в бассейне, поэтому ей она будет она нужна там», – сказал Сафонов.

По правилам перевозки животных их нельзя кормить перед длинным перелетом.