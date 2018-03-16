Лыжня зовет! На Зеленом лугу пройдут лыжные гонки

25 марта на Зеленом лугу начнутся соревнования XXXVI Всероссийских массовых лыжных гонок «Лыжня России – 2018». Организатор – Управление физической культуры и спорта города Якутска. В соревнованиях участвуют учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты, трудовые коллективы предприятий и организаций, а также все желающие жители города Якутска. Будет организован пункт проката лыж. По итогам соревнований победители и призеры награждаются дипломами, медалями и кубками. Соревнования пройдут по возрастным группам: — мальчики 2004 года рождения, — девочки 2004 года рождения, — юноши 2000-2003 годов рождения, — девушки 2000-2003 годов рождения, — женщины 1999-1969 годов рождения, — мужчины 1999-1969 годов рождения, — женщины-ветераны 1959-1968 годов рождения, — мужчины-ветераны 1959-1968 годов рождения, — женщины-ветераны 1956 года рождения и старше, — мужчины-ветераны 1956 года рождения и старше. Программа проведения соревнований «Лыжня России – 2018» Время Мероприятие 10.30-13.00 Регистрация участников 13.00-13.30 Официальная церемония открытия 13.30 -13.40 Распределение участников по стартовым карманам 14.00 1 км. — мальчики 2004 г.р. и моложе 14.15 1 км. — девочки 2004 г.р. и моложе 14.30 3 км. — юноши 2000-2003 г.р. 14.45 3 км. -девушки 2000-2003 г.р. 15.00 3 км. — женщины — ветераны 1968-1959 г.р. 15.15 3 км. — мужчины – ветераны 1968-1959 г.р. 15.30 3 км. — женщины-ветераны 1956 и старше г.р. 15.45 3 км. — мужчины-ветераны 1956 и старше г.р. 16.00 3 км. — женщины 1999-1969 г.р. 16.15 5 км. — мужчины 1999-1969 г.р. 16.30 Церемония награждения победителей и призеров comments powered by HyperComments Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.

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