Лыжня зовет! На Зеленом лугу пройдут лыжные гонки

25 марта на Зеленом лугу начнутся соревнования XXXVI Всероссийских массовых лыжных гонок «Лыжня России – 2018». Организатор – Управление физической культуры и спорта города Якутска.
В соревнованиях участвуют учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты, трудовые коллективы предприятий и организаций, а также все желающие жители города Якутска. Будет организован пункт проката лыж. По итогам соревнований победители и призеры награждаются дипломами, медалями и кубками.
Соревнования пройдут по возрастным группам:
— мальчики 2004 года рождения,
— девочки 2004 года рождения,
— юноши 2000-2003 годов рождения,
— девушки 2000-2003 годов рождения,
— женщины 1999-1969 годов рождения,
— мужчины 1999-1969 годов рождения,
— женщины-ветераны 1959-1968 годов рождения,
— мужчины-ветераны 1959-1968 годов рождения,
— женщины-ветераны 1956 года рождения и старше,
— мужчины-ветераны 1956 года рождения и старше.
Программа проведения соревнований «Лыжня России – 2018»
|Время
|Мероприятие
|10.30-13.00
|Регистрация участников
|13.00-13.30
|Официальная церемония открытия
|13.30 -13.40
|Распределение участников по стартовым карманам
|14.00
|1 км. — мальчики 2004 г.р. и моложе
|14.15
|1 км. — девочки 2004 г.р. и моложе
|14.30
|3 км. — юноши 2000-2003 г.р.
|14.45
|3 км. -девушки 2000-2003 г.р.
|15.00
|3 км. — женщины — ветераны 1968-1959 г.р.
|15.15
|3 км. — мужчины – ветераны 1968-1959 г.р.
|15.30
|3 км. — женщины-ветераны 1956 и старше г.р.
|15.45
|3 км. — мужчины-ветераны 1956 и старше г.р.
|16.00
|3 км. — женщины 1999-1969 г.р.
|16.15
|5 км. — мужчины 1999-1969 г.р.
|16.30
|Церемония награждения победителей и призеров