Лыжник из Якутии одержал победу на международном марафоне в Австрии

В Австрии, в г. Зеефельд, на дистанции 60 км свободным стилем, прошел Международный марафон по лыжным гонкам. Уверенную победу в марафоне одержал якутский лыжник Дмитрий Плосконосов. Соревнования проходят в рамках SKI CLASSIC. Дмитрий опередил ближайшего лыжника из Австрии на три минуты.

Кроме того, три дня назад, на аналогичной дистанции, в этом же городе прошли гонки классическим стилем. Российский лыжник Илья Черноусов завоевал почетное 3 место. Олимпийский чемпион 2014 года на 50 км уступил победителю Торд Асле Йердален из Норвегии всего в 31 секунду.