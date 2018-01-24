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23 января 2018, 17:20
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Лыжник из Якутии одержал победу на международном лыжном марафоне в Австрии

В австрийском Зеефельде прошел Международный марафон по лыжным гонкам на дистанции 60 км свободным стилем. В марафоне уверенную победу одержал якутский лыжник Дмитрий Плосконосов.

Соревнования прошли в рамках SKI CLASSIC. Дмитрий опередил ближайшего лыжника из Австрии на три минуты.

Официальный сайт Министерства спорта РС (Я) напоминает, что три дня назад на аналогичной дистанции в этом же городе прошли гонки классическим стилем. По итогам гонок российский лыжник Илья Черноусов завоевал почетное 3-е место. Олимпийский чемпион 2014 года на 50 км уступил победителю Торд Асле Йердалену из Норвегии всего в 31 секунду.

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Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2854614
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