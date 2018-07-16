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Игорь Платонов: Лужи слёз в Лужниках лучшего мундиаля

Вот и закончился мундиаль. Праздник, который навсегда останется с нами. Французские мушкетеры двадцать лет спустя стали снова чемпионами мира после домашнего мундиаля-1998. А ведь мы могли провести самый популярный форум спорта еще во времена Советского Союза в 1990 году. Он был практически у нас в кармане, но, испугавшись успеха Московской Олимпиады-1980, его нам завернули. И все-таки этот праздник прибыл к нам на родину и на месяц погрузил нас и планету Земля в футбольную эйфорию. Она была прекрасна и отличным выступлением нашей сборной, от которой этого никто не ожидал.

Россия по рейтингу была на 70 месте – ниже всех участников чемпионата мира. Почти год не выигрывала – семь игр без побед. Все говорили о твердолобости тренера Черчесова. Редактор Sports.ru Юрий Дудь договорился до того, что посоветовал опытным старожилам играть самим без советов Станислава Саламовича. К чему это приводит мы увидели на примере сборных Испании (за день до турнира сняли тренера Лопетеги, заключившего в обход контракт с мадридским «Реалом») и Аргентины (Сампаоли был номинален, рулил Месси) – оба претендента на золото бесславно вылетели в 1/8 финала.

И вот Россия у себя дома показала особенную стать. В матче открытия мундиаля была разгромлена Саудовская Аравия 5:0! Аршином необщим выступил воспитанник мадридского «Реала» Денис Черышев, забивший два прекрасных гола Саудовской Аравии. Какая роль! Он в первом тайме заменил травмированного Алана Дзагоева. Денис за последние два года 419 дней был вне игр и тренировок – операции и восстановление. И вера в возвращение. И оно стало триумфальным. Черышев забил еще Египту и Хорватии, на мой взгляд самый красивый гол мундиаля – дважды обыграл хорватов, сыграл в стенку с Дзюбой и прекрасным дальним обводящим ударом поразил «девятку» мимо не шелохнувшегося Субашича.

Первый мяч в ворота саудитов провел Юрий Гагар… извините, Газинский). Парень из Комсомольска-на-Амуре. И вообще в сборной было шесть сибиряков и они рвали и метали – Головин, Зобнин, Газинский, Кудряшов, Ерохин… Ребята с Иркутска, Братска, Улан-Удэ, Калтана… Как когда-то спасли Москву сибирские дивизии…

И как говорил один из русских царей: у России есть только два союзника – армия и флот. На этот раз защиту рубежей наших ворот сделали почти неприступной армейцы Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич. Игорь играет на воротах ЦСКА с 16 лет, в сборной с 18 лет. Обладатель немыслимых рекордов российского чемпионата и давно переписал цифры сухих матчей Яшина и Дасаева. Обладатель бронзы чемпионата Европы-2008 и Кубка УЕФА-2005 – первого российского трофея в еврокубках. Но все помнят его дикий ляп на чемпионате мира-2014, когда он между рук пропустил дальний удар корейского солдата и более 40 матчей с пропущенными мячами в Лиге Чемпионов на протяжении 12 лет (тоже непобиваемый рекорд). Но ведь чтобы играть постоянно в Лиге, надо быть все время в обойме победителей. Акинфеев доказал всё и всем – отбил 9 ударов испанцев (рекорд чемпионата) и два послематчевых пенальти! Ах, если бы Игорь отбил удар Модрича с одиннадцатиметровой отметки – от его руки мяч попал в штангу и чудом вкатился в ворота!

14 июля 39 (!) лет исполнилось Игнашевичу. Сергей тоже рекордсмен – 127 матчей за сборную, 489 игр в российском чемпионате, рекордный 41 гол для защитника, 6 золотых медалей чемпиона России, по 7 Кубков и Суперкубков России. Он не играл за главную команду страны последние два года и вернулся по просьбе Черчесова, когда сломались центральные защитники Джикия и Васин. И сыграл супернадежно, придавая уверенность напарнику Кутепову, который годился ему в сыновья. Матч с Хорватией был последним в прекрасной двадцатилетней карьере Игнашевича.

Третьим армейцем стал бразилец Марио Фернандес, который выжигал всю правую бровку, дал голевой пас Черышеву с египтянами и забил хорватам в экстратайме, сравняв счет. Он пять лет в ЦСКА и прошел натурализацию по закону. А ведь мог играть в сборной Бразилии, в которой провел одну игру в 2014 году. СуперМарио интроверт и холодная Россия пришлась как раз по его характеру.

А запалом для динамита сборной стал Артем Дзюба, которого за мем с усами (ладонью под носом с Кокориным) выгнал из сборной Саламыч после прошлогоднего Кубка конфедераций. Его выгоняли за острый язык и ершистость из родного московского «Спартака» и питерского «Зенита». Но он доказал свою нужность, неистово забивая весной за тульский (не лондонский) «Арсенал», в том числе и арендовавшему его тулякам «Зениту», выплачивая 8 миллионов рублей. Вышел на замену вместо пижона Смолова, который был основным центрфорвардом сборной, и через минуту забил гол саудитам. Три гола и две голевые передачи за пять матчей – Дзюба среди лучших бомбардиров мундиаля! Харизма, игроцкая наглость, открытость, неистовый спич перед пенальти, слезы после матча, ладонь под козырек – вот таким и войдет Артемушка в историю.

В середине поля у нас появилась когорта отличных полузащитников, с которыми сборная России добьется еще немало побед. Армеец из Калтана Александр Головин теперь может уехать в «Ювентус» или «Челси». Спартаковец Роман Зобнин из Иркутска пробежал за 5 матчей 63 км и только за 6 игр его перегнал хорватский мотор Лука Модрич (72 км у Перишича). Вот где настоящий Рома Зверь! Татарин Далер Кузяев своим широким шагом напоминает незабвенного Павла Яковенко – эх, как он попал мячом в грудь Субашичу в дополнительное время! На метр левее или правее явный гол и мы в финале с французами (дайте помечтать!)))…

Кстати, мамы Игнашевича и Дзюбы чувашки по национальности, отцы белорус и украинец. Головин вообще чистый чуваш. Депутаты Республики Чувашия хотели наградить их госнаградами. Осетины Черчесов, Дзагоев, Габулов, азербайджанец Самедов, бразилец Фернандес, татарин Кузяев. Россияне!

А самую красивую игру показала сборная Бельгии, которая делится на фламандцев (те же голландцы) и валлонцев, говорящих на французском. Лучший их игрок Эден Азар еврей. Форварды из бельгийского Конго Лукаку и Батшуайи. Арабы Насер Шадли и Феллайни. Испанец Карраско. Все перемешалось в этом мире! И тем он ярче и красочней!

Мундиаль в России оказался горазд на рекорды. Больше всех пробито пенальти – 29 (раньше 18) и реализовано 22, забито автоголов – 12 (забивали в свои ворота Черышев и Игнашевич). Самым старым игроком в истории чемпионатов мира стал египетский вратарь Эссам Эль-Хадари – 45 лет, самым старым тренером Оскар Вашингтон Табарес (Уругвай) – 71 год. С начала чемпионата забивали в 36 играх подряд (до этого в 26 в 1954). Только одна нулевая ничья — Франция 0:0 Дания. Каждая сборная забила два и более мячей – такого никогда не было! Даже панамцы два вкатили. Испанцы за матч сделали рекордные 1137 передач (1029 точных) – в игре с Россией!

Дидье Дешам вошел в трио настоящих мушкетеров от футбола. Только три человека выигрывали мундиаль в качестве игрока и тренера. Это бразилец Марио Загалло – как игрок в 1958 и 1962 годах и как тренер в 1970 году (в 1994 еще помогал Карлосу Паррейре выиграть четвертое золото для Бразилии). Это Франц «Кайзер» Беккенбауэр – 1974 и 1990. И вот баск Дешам – 1998 и 2018 – двадцать лет спустя как гасконец д,Артаньян. Кстати, 14 июля Франция отмечала национальный праздник – день падения Бастилии. А 15 июля на Елисейских поля кричали «Свобода! Равенство! Мбаппе!».

Лучшим игроком мундиаля заслуженно признали 32-летнего Луку Модрича. Мал золотник (168 см), да дорог (4 выигранных Лиги Чемпионов за 5 последних лет). Лука не проигрывал 10 финалов подряд и вот облом. Так Акинфеев в жизни не проигрывал серий послематчевых пенальти, а вот случилось с хорватами. Всё когда-то случается впервые. Хотя лучшим был и Антуан Гризманн, который забил 4 мяча и отдал 4 голевых паса – в каждой из 7 игр делал результативное действие. И первый гол в финале на его совести – заработал штрафной, навесил и Манджукич забил в свои ворота. И второй гол забил с пенальти. Золотую бутсу бомбардира получил (на мой взгляд незаслуженно) англичанин Харри Кейн – три пенальти, рикошет от пятки… Лучшим молодым футболистом признан 19-летний Килиан Мбаппе. Его ждет великая карьера. Он самый быстрый, забивает любыми способами, техничен и умеет думать на поле – какие пасы он раздавал! Четыре гола и один в финале вколотил.

Чемпионаты мира по футболу придумали французы, и Кубок мира назывался сперва кубок Жюля Риме. Потом его навечно отдали первым трехкратным чемпионам мира бразильцам. И долго придумщикам не везло на мундиалях. Поперло с домашнего турнира в 1998 году, когда в Париже в финале они разгромили Бразилию 3:0. Затем поражение по пенальти в финале 2006 года от Италии и удаление Зидана после его удара головой в грудь провокатора Матерацци (не материться!). И вот вторая виктория в Москве – 4:2 с Хорватией. Где слезы счастья смешались с лужами в Лужниках.

 

Источник: Специально для Sakhalife Игорь ПЛАТОНОВ.
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