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5 декабря 2018, 12:00
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Лунный календарь Якутии поступит в продажу совсем скоро!

Лунный календарь Якутии 2019 года предназначен для ухода за растениями в огороде и саду. Календарь посвящен знаменитым огородницам Якутии Евдокии Степановне Гаврильевой «Сибэкки Дуунньа» и Агафье Афанасьевне Тарасовой. На страницах нашего календаря будут их практические и ценные советы.

 

Я занимаюсь организацией выпуска «Лунного календаря Якутии» второй год. В прошлом году календарь был выпущен Национальным книжным издательством «Бичик». А в этом — календарь выходит «своими силами» и благодаря участию многих отзывчивых людей, и я им очень благодарна. А все началось с того момента, когда я познакомилась с замечательным человеком, астрологом Людмилой Викторовной Смирновой из Москвы, я ей очень признательна за то, что она открыла мне неизведанный ранее мир астрологии, одно из самых древних учений в мире. Оказывается, на то, какой у нас будет характер, темперамент, способности определяется влиянием планет на момент нашего рождения. Я предложила ей составить лунный календарь Якутии, так как временная разница между Москвой и Якутией 6 часов и нам был нужен свой календарь более с широким спектром информации.

Когда в прошлом году Сардана Петровна Габышева, заместителем директора НКИ «Бичик» предложила выпустить календарь, я сразу предложила выпустить Лунный календарь Якутии. Таким образом, вышел первый наш лунный календарь Якутии в более информативном формате.

Ничего в жизни случайного не происходит. Благодаря работе по созданию чая «Кэт Марсден» Компании «Сахачай» я познакомилась с Нинел Бурнашевой, замдиректора ВПНИ им. Кэт Марсден, и я очень благодарна ей в поддержке в составлении и организации выхода нынешнего лунного календаря. Также хочу поблагодарить технического редактора Делахову С.Н., она днем и ночью усердно работала и мы смогли завершить календарь за такое короткое время, кроме того очень хочу поблагодарить за идейную и финансовую поддержку Заморщикову Н.Ю., Павлову А.Г., Афанасьеву Е.А., Соловьева М.А., Данилову Н.С., Чичигинарову М.В., Протопопову М.Д., Николаеву Т.Е., Корякину К.А., Никонову А.Н., Егорову Г.Н., Устинову Н.И. Календарь должен выйти в продажу в середине декабря. И конечно, хочу поблагодарить наших героинь Гаврильеву Е.С. и Тарасову А.А. за то, что с удовольствием согласились поделиться со своими ценными и практическими советами на страницах нашего Лунного календаря.

Благодаря лунному календарю наши предки смогли жить в согласии с природой и выжить в суровых условиях Севера. Миссия Лунного календаря является вновь восстановить утраченные связи с природой и укрепить их. А также воспитать к подрастающему поколению любовь, бережливость и благодарность к природе. Наш Лунный календарь очень информативный, в своём формате имеет точные указания фазы луны по якутскому времени, луны без курса и нахождения луны в определённые знаки зодиака. Для работы в огороде есть подсказки в виде иконок, по которым можно узнать какие работы нужно проводить по уходу за растениями, указаны благоприятные и неблагоприятные дни. А также нашим календарем могут успешно воспользоваться не только для ухода за растениями, но и в повседневной жизни, в планировании событий, охоте, уходу за здоровьем и т.д. Поэтому, когда вы следуете лунному календарю, планируете важные дела по лунному календарю, значит вы живете по ритму природы, в гармонии с ней.

 

Как влияет Луна на Землю, на людей, растений и животных?

Мы все знаем, что прилив и отлив воды в океанах зависят от фазы Луны, а человек на 70% состоит из воды.

Представьте себе насколько Луна на нас влияет?

И сегодня забытые знания становятся очень актуальными, многие врачи и предприниматели применяют знания о «нужном моменте» в своей профессии.

Например, в древности календари, рассчитанные исходя из орбит Солнца и Луны, служили для предвидения определенных сил и ритмов, которые действовали на растения, человека и животных только в определенное время и повторялись через регулярные промежутки.

Обостренные чувства, внимательное и точное наблюдение за природой, миром животных и растений — сделали наших предков мастерами определения «нужного момента».

От ритмов луны зависят:

♦ самые различные природные феномены: прилив и отлив, рождения, погодные капризы, циклы у женщин и многое другое;

♦ многие животные в своих действиях руководствуются положением Луны, например, птицы собирают материал для гнезд в определенное время, так что гнезда после дождя очень быстро высыхают;

♦ успех бесконечных повседневных дел: заготовка дров, приготовление пищи, еда, стрижка волос, садовые работы, внесение удобрений, стирка, домашняя уборка, уход за телом и многое другое;

♦ операции и прием медикаментов, предпринятые в определенные дни, очень эффективны, а в другие — бесполезны или даже вредны (часто это не зависит от дозы и качества медикаментов и от искусства врачей);

♦ растения и их части изо дня в день находятся под влиянием различных энергий, знание которых является решающим.»

 

Календарь выходит в продажу в середине декабря, по приобретению календаря можете обр. по номерам 89141084398, 89644253510  

 

Организатор выпуска Лунного календаря Якутии специалист по лекарственным растениям Семенова Варвара Васильевна.

Про влияние луны на жизнь людей, животных и растений вы можете посмотреть на странице в инстаграмм @mooncalendar_ykt

Источник: Варвара Семенова - Сайдыына.
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