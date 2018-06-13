Лучший способ отметить День России — помочь ребенку

Сережа Халилов и его мама надолго запомнят сегодняшний солнечный день. В День России на площади Ленина им торжественно вручил сертификат на авиабилет Якутск-Харбин генеральный директор сети «Хозмаркет» Максим Феоктистов. Теперь они смогут поехать на лечение в Китай, окрепла материнская надежда поставить на ноги Сережу.

Сергею Халилову с рождения поставили тяжелый диагноз – детский церебральный паралич с дисплазией. Мальчику надо пройти серьезное лечение, чтобы он смог вести полноценную жизнь. Ему сейчас 6 лет, он уже прошел начальный курс терапии в Китае. Необходимо продолжить начатое лечение, чтобы закрепить положительные сдвиги в здоровье Сережи, но поездки за границу требуют больших материальных затрат.

«Мы очень благодарны коллективу сети «Хозмаркет», лично ее генеральному директору Максиму Феоктистову за то, что они поддержали нас и оплатили проезд до Харбина, — говорит мама мальчика. – Когда встречаешь в жизни отзывчивость и доброту, это так вдохновляет дальше бороться за здоровье сына. От всей души желаю им процветания и успехов!»

— Наше предприятие – торговая сеть «Хозмаркет» постоянно оказывает материальную помощь детям с ограниченными возможностями. В День России мы решили вручить сертификат на билет в Китай Сереже Халилову. Ведь лучший способ отметить этот замечательный праздник – помочь ребенку, — сказал генеральный директор сети «Хозмаркет» Максим Феоктистов. — С Днем России — нашей великой державы!

В тот день на площади Ленина прошло много мероприятий, посвященных Дню России. Среди них – необычная уличная акция «Дотронься до России». Все желающие могли окунуть руку в перчатке в белую, красную, синюю краски, и сделать отпечаток своей ладони на большом полотнище. Постепенно все оттиски должны были слиться в триколор российского флага. Таким образом, каждый участник акции «Дотронься до России» вносил свой символический вклад в общее дело, ведь наша страна состоит из нас – ее граждан.

И конечно, такая акция больше всего нравилась детям, которые с большим удовольствием макали руку в краску, затем прикладывали свою ладошку к флагу, а родители в это время их фотографировали. Но и взрослые не отказывали себе в удовольствии «приложить» свою руку к общему триколору.

Вячеслав Емельянов, один из участников акции, отметил: