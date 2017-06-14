Лучший помощник для праздника Ысыах — Мобильный светодиодный экран

Мобильный светодиодный экран от «КэМВидео» — лучший помощник для проведения национального праздника Ысыах, свадеб, юбилеев.

Поздравления гостей в прямом эфире на экран, любой гость может с дальних столиков в зале наблюдать за происходящим на нашем экране.

В стоимость аренды ЛЭД экрана входит: доставка, монтаж, демонтаж, техническое сопровождение, онлайн камера!

Работает от обычной розетки 220 Вольт.

Мобильный светодиодный экран от «КэМВидео» подойдет в любой зал, с ним мероприятие пройдет на новом уровне!

Яркость изображения не теряется при дневном освещении!

Звоните! Экран всего один!

Телефон: 8967-914-0469