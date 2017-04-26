 Лучший оператор почтовой связи живет в Нерюнгри

25 апреля в городе Якутске состоялся республиканский этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший оператор связи 2017 года». В конкурсе, проводимом среди операторов почтовой связи один раз в два года, победила Валентина СОКОЛОВА из города Нерюнгри. Она будет защищать честь республики на макрорегиональном этапе конкурса в городе Благовещенске среди лучших операторов Дальнего Востока.

На участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства среди операторов почтовой связи, проводимом Почтой России совместно с Профсоюзом работников связи России, в почтамтах республики были выбраны лучшие профессионалы своего дела. В этом году побороться за звание Лучшего оператора связи 2017 года приехали специалисты фронт-офиса Почты России из городов Нерюнгри, Удачный, Нюрба, Якутск, поселка Нижний Бестях, сел Чурапча, Оленек и Тулагино.

После того, как конкурсанты представили на суд жюри свои проекты-презентации на тему системы адаптации новых работников, сдали тест на знания базовых и новых услуг почтовой связи и набрали баллы в интеллектуальной игре, жюри под председательством и.о.директора Андрея СУСЛОВА и председателя республиканского комитета Профсоюза работников связи Галины БЕЛЕНКО определили тройку лучших. Как отметил Андрей Владимирович, операторы показали в целом хорошие результаты, хотя, конечно, сказалось и волнение: «Я благодарю всех конкурсанток с участием, вы – лучшие. Сегодня мы увидели ваш потенциал, вашу любовь к своей профессии, я уверен, к таким операторам наши клиенты будут приходить снова и снова».

Лучшим оператором связи 2017 года признана Валентина СОКОЛОВА, оператор отделения почтовой связи Нерюнгри. Второе место в региональном этапе профмастерства среди почтовых операторов получила Светлана СЕДЕЛЬНИКОВА из города Удачный. И третье место заняла Ольга Попова, оператор почтовой связи села Тулагино. Всем победительницам и участницам конкурса были вручены дипломы и призы от профсоюза работников связи России, отдельно специальные призы в номинациях вручили реском профсоюза связи, ВСК и медиа-группа «Ситим».