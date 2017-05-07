Доклад Председателя организационного

комитета по подготовке и проведению

100-летия М.А. Алексеева,

первого заместителя министра

образования и науки РС (Я)

Ф.В. Габышевой, д.п.н, профессор.

Лучший дар страны детям — хороший учитель…

(М.А. Алексеев)

Глубокоуважаемый Михаил Ефимович!

Уважаемые участники торжественного заседания!

Юбилейные мероприятия – это всегда большая ответственность, но сегодня это двойная ответственность, п.ч. в этом зале мы собрались отметить 100-летний юбилей великого учителя нашей республики, заложившего основные вехи развития системы образования Якутии. Собрались те, кто вместе работал, учился у Михаила Андреевича, кто знал и общался с ним, а также его близкие родственники, чтобы вспомнить о нем, обобщить вехи его деятельности, переосмыслить его наследие, сказать слова благодарности, а также наметить дальнейший ориентир развития. И не сомневаемся, что через и 25-50 лет то, что он сделал для республики, будет видно явственнее, принесет новые плоды.

У каждого народа во все времена существовали личности, игравшие ключевую роль в духовном развитии целых поколений.

На протяжении последних столетий профессия «Учитель» была и является довольно массовой. Учителей много, но лучший учитель — это тот, которого помнишь всю жизнь, тот, кто своими мыслями, действиями и поступками определяет нравственные устои, ценности, поступки своих питомцев и, по большому счету, – будущее людей и общества.

Именно к таким учителям по праву и единодушно мы относим Михаила Андреевича Алексеева, о котором в интернет-энциклопедии «Википедия» сказано: советский педагог, методист, народный учитель СССР (1982), отличник народного образования СССР, заслуженный учитель ЯАССР (1964) и РСФСР (1972), Кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, Великой Отечественной войны, Лауреат государственной премии имени Алексея Елисеевича Кулаковского.

Основатель первой в Якутии школы с углубленным изучением основ физики и математики, инициатор и вдохновитель физико-математического движения в республике, реформатор образования, инноватор профильного обучения 60-х годов ХХ-го века, много сделавший для становления научно-технической интеллигенции Якутии.

Нас не перестает удивлять его уникальный прозорливый дар. Вот уже более двух десятилетий, как он ушел из жизни, но чем дальше уходит время, тем отчетливее мы, находясь в информационном веке, в его идеях и практических делах видим пути решения актуальных проблем современного образования

Действительно правы те, кто утверждает, что «М.А. Алексеев исходил в своей практике не из того, что сегодня имеется, а из того, что будет завтра и послезавтра». Как он мог это предвидеть? На этот вопрос мы все еще только пытаемся найти ответ.

О выдающемся педагоге из народа саха, его потрясающей биографии написано много и, мы не сомневаемся, с годами еще больше будет написано.

М.А. Алексеев родился в переломный для России год, 5 мая 1917 года в Баппагаинском наслеге Вилюйского улуса. Вот что писал сам М. А. Алексеев в 1979 г.: «Вилюйский район — один из самых отдаленных в Якутии… Каждый район у нас делится на несколько наслегов. Речь пойдет об одном из самых дальних наслегов Вилюйского района — Баппагайском. От райцентра до него больше 300 километров. Я родился в этом наслеге, там прошло мое сиротское детство …». По его собственным словам, родители были «совершенно неграмотные якуты», занимавшиеся охотой и скотоводством. В 1923 году, когда сыну едва исполнилось шесть лет, они умерли от сыпного тифа. Сиротскую долю ему пришлось хлебнуть с лихвой: батрачил — заготавливал дрова, молол зерно, ухаживал за скотом, убирал двор, чтобы заработать миску каши или кусок лепешки, получить право на ночлег в случайных семьях. Первые комсомольцы наслега помогли мальчишке, определили в детский дом. В десять (!) лет увидел книжки, началась учеба, о которой не только не мечтали, но даже и не знали его родители. Была пионерская организация, с горнами, барабанами, алыми галстуками, походами на безграмотность, с войной против предрассудков и невежества, с борьбой за колхозы в Якутии…

Любознательность, азарт и способности к учебе не остались незамеченными: в 13 лет он стал делегатом республиканского слета юных пионеров, в 14 – делегатом областной комсомольской конференции.

Нелегкое детство и отрочество стали краеугольным камнем формирования его личности, удивительно стойкого характера, благодаря которому он сумел противостоять неоднократным жестоким ударам судьбы.

В 1937 году, в 19 лет, после окончания Якутского педагогического техникума он был назначен учителем математики и физики в Родчевскую семилетнюю школу Среднеколымского района ЯАССР, здание которой было построено заключенными Дальстроя.

Анатолий Маркович Цирульников, известный ученый, писатель, академик РАО, побывав в Среднеколымском музее, в книге «Колыма с другим смыслом» так описывает это время: «В сталинскую эпоху народные учителя добирались в эти края сеять разумное и вечное по Транссибирской магистрали, на угольных паровозах – через Хабаровский край до Владивостока, в бухте Нагаево учителя грузились на корабли, слыша из трюма стоны заключенных (тех не выпускали днем на палубу). И так учителя ехали с невидимыми зэками до Магадана и дальше на прииски. А потом сплавлялись вместе с геологами и конвоирами на плоту по Колыме. На весь путь уходило 100 дней».

Сохранились записки М.А. Алексеева о том времени. «…Такого азарта к учебе, самозабвения, что было в Родчево, я ни разу и позже нигде не видел. Буквально тебя сжигали эти горящие жаждой знания глаза учащихся в лохмотьях… Колымские дети обнаруживали удивительную смекалку в точных науках, причем этим качеством обладало большинство детей. Мы видели настоящую радость от познания…».

Учителя были молодые, неопытные, но сумели подобрать ключи к детским сердцам и интересам. «Дети наше неумение прощали, а на нашу преданность и любовь к ним отвечали глубоким уважением. Преданность и любовь к ним они чувствовали безошибочно». В 21 год молодой учитель был избран первым секретарем Среднеколымского райкома комсомола.

Неуемная жажда знаний привела его в 1938 году на физико-математический факультет Рязанского государственного учительского института. В том же году он, отличник учебы, был призван в ряды Красной Армии. Войну встретил 22 июня на советско-германской границе в городе Перемышль старшиной-политруком саперного батальона 99-й Первой Краснознаменной стрелковой дивизии. Вот как это описано в книге ученого, писателя, журналиста Валерия Евгеньевича Храпова «Твой лучший учитель, школа»: «…Он никогда не забывал, как утром 22-го взрывал под огнем один мост, а днем — второй. Как ночью с восьмью связными-сержантами вывозили из захваченного врагом городка жен и детей своих командиров. Как в июле шла дивизия назад, к Умани. Четыре окружения, четыре выхода с боями. Пятое оказалось последним. Их сжигали вместе с лесом, оцепленным и накрытым огнем. С самолетов сыпались бочки с бензином. Они пытались проложить себе путь штыками, но танки и минометы загнали их обратно… С остатками дивизии Алексеев, к тому времени политрук роты, попал в плен. Он узнал не только голод и пытки, но и предательство. Ему удалось бежать из лагеря. Поймали. Снова бежал… брел он по оккупированной Украине к своим, брел ночами, больше года. Он узнал сострадание и людское мужество».

Радость обретения в 1942 году «своих» обернулась новыми испытаниями, допросами, обвинениями, осуждением и суровым приговором по статье 58-16 «за измену Родине» к десяти годам заключения, которое он отбывал в туруханских, енисейских, унженских лагерях. Только в 1951 году он вышел на свободу. Полностью был реабилитирован и восстановлен в правах Военным трибуналом Северо-Кавказского военного округа в 1956 году.

Через 14 лет он вернулся в родную Якутию. Никогда не забывал Михаил Андреевич, как тепло встретила его, вчерашнего заключенного, семья бывшего школьного товарища Николая Алексеевича Кондакова, впоследствии Героя Советского Союза, и Нины Иннокентьевны Протопоповой.

Трудно представить, как сложилась бы дальнейшая судьба будущего народного учителя СССР, если бы директором Якутского государственного педагогического института не был в тот период еще один удивительный человек — Степан Федотович Попов, поверивший рассказу человека, носившего на себе клеймо «изменника Родины», и на свой страх и риск принявшего его, изгоя, в институт. И здесь студент Алексеев был отличником учебы, но диплома с отличием не получил, так как по предмету «Педагогика» на государственном экзамене по требованию одного из высокопоставленных чиновников ему была выставлена отметка «хорошо». Снова так «отозвались» плен и лагеря Гулага.

Окончив в 1955 году пединститут, молодым специалистом, но уже не очень молодым 38-летним человеком, он начинает свою педагогическую деятельность, и с этого времени начинается уже иная точка отсчета его жизненного и профессионального пути, позволившая впоследствии современникам назвать его «великим гражданином земли якутской».

Он работал в Далырской Верхневилюйского, Бердигестяхской Горного районов, Вилюйской средних школах. Апогей его деятельности пришелся на период с 1960 по 1985 годы – годы работы в Верхневилюйской средней школе имени Исидора Никифоровича Барахова и Верхневилюйской средней школе №2 с углубленным изучением физико-математических дисциплин.

Далее хочу остановиться на его педагогических инновациях, которые назовут «Школой Алексеева», и ставших в последующие годы целевыми линиями развития современной российской образовательной политики — это политехнизация, физико-математическое и олимпиадное движение, индивидуализация, развитие способностей, одаренности, талантов, исследовательских качеств школьников, раннее приобщение к науке, детское самоуправление, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание и др.

Первое – политехнизация. Михаил Андреевич Алексеев с первых же лет работы сельским учителем физики и математики стал убеждённым пропагандистом политехнизации обучения в якутских сельских школах и соединения обучения с производительным трудом.

Конец 50-х и 60-е годы в Советском Союзе ознаменовались достижениями в космонавтике, физике высоких энергий, теории систем, различных дисциплинах естественнонаучных знаний. В Якутии начиналось освоение месторождений якутских алмазов, природного газа, каменного угля, развитие энергетической базы. Нужны были научные, инженерно-технические кадры. Однако в советских школах работа в этом направлении велась весьма неравномерно. Неудовлетворительное состояние политехнического образования в школьном образовании обсуждалось очень широко в партийных, директивных документах, педагогических изданиях, средствах массовой информации. Печатались статьи и призывы крупных ученых того времени, академиков Мстислава Всеволодовича Келдыша, Михаила Алексеевича Лаврентьева, Сергея Львовича Соболева, Андрея Михайловича Будкера, Ивана Ивановича Петровского и других с призывом целенаправленно готовить для страны высококвалифицированные научные и инженерно-технические кадры. Кстати, надо отметить, что с некоторыми из вышеназванных выдающихся ученых Михаил Андреевич позднее познакомится лично.

Михаил Андреевич Алексеев, будучи человеком гражданского долга и высокой ответственности, был полностью солидарен с ведущими учеными страны в том, что реформу школьного образования следует начинать с политехнизации обучения детей с младших классов. Он часто обращался к своим мыслям, когда в ожидании парохода в порту, невольно обратил внимание на то, что среди водителей судов, шоферов, механизаторов не было якутов. Не было их и среди летчиков пролетающих самолетов, среди экипажей речных судов. Это стало толчком к решению: буду насколько хватит сил готовить “технарей”, технических специалистов, будущую инженерно-техническую элиту республики.

Условий для системной работы в этом направлении в школах республики, особенно сельских, практически не было. Однако учитель не отступил, не опустил руки, а нашел простой, но одновременно очень «эффективный» практический путь – вместе со своим другом, соратником, инженером-педагогом Иннокентием Петровичем Коношановым и ребятами начал ремонтировать заброшенную в деревне технику, велосипеды, машины, тракторы, собирать различные детали, превращать их в исправный мотор и даже собственными силами осуществили электрификацию школы. С первых же дней работы в Далырской и Бердигестяхской школах он ввел изучение учащимися автодела и трактороведения. Особое значение Михаил Андреевич придавал дополнительным занятиям, кружковой работе. Где бы он ни работал, везде появлялись технические кружки: фото, кино, мотористов, мотоциклистов, физический, электромонтажный.

Уже тогда отчетливо проявились его педагогические принципы: сознательности и активности обучения, связи обучения с жизнью, высокого уровня усвоения знаний через доступность обучения.

Впоследствии, размышляя о перспективах развития Якутии, М. А. Алексеев неоднократно подчеркивал и, будучи блестящим публицистом, много писал о необходимости развития политехнического образования в республике, поэтому совсем неслучайно реализация принципа политехнизации в школьном образовании Якутии тесно связана с именем Михаила Андреевича Алексеева.

Сегодня политехническое направление востребовано жизнью, как и много лет назад. Реализация его в общем и профессиональном образовании и дальше будет одним из приоритетов государственной образовательной политики. Но если когда-то все начиналось что называется с «чистой доски», то у сегодняшних апологетов, сторонников политехнического образования есть необходимый теоретический и практический задел.

Уважаемые участники! Второе направление, связанное с его именем – развитие физико-математического образования. Сегодня лидером страны Владимиром Путиным поставлена задача: за 10 лет вывести российское математическое образование на лидирующие позиции в мире. У Якутии имеется задел и потенциал для свершения прорыва в этом направлении благодаря Михаилу Андреевичу Алексееву.

Уже в 1961-1962 году М.А. Алексеев с коллегами по Верхневилюйской средней школе имени Исидора Никифоровича Барахова, отобрав самых способных учащихся школы, стал заниматься с ними по программам повышенной сложности, решать задачи Сибирской олимпиады по физике и математике. В 1962-1963 годах была установлена связь школы с Новосибирским государственным университетом, Сибирским отделением АН СССР.

В 1963 году 6 лучших учеников 7-10 классов, олимпиадники, отобранные новосибирскими учеными, продолжили учебу в новосибирском Академгордке. Они были первыми ласточками.

Так было положено начало открытию в 1966 году в экспериментальном порядке специализированных классов с углубленным изучением физико-математических дисциплин; во вновь открывшийся 9 класс поступили школьники из Верхневилюйского, Вилюйского, Нюрбинского, Сунтарского районов.

Со своими сподвижниками, среди которых учителя математики Александр Иванович Семенов, Николай Федорович Иванов, Афанасий Алексеевич Маччасынов, учителя физики Василий Софронович Долгунов, Николай Павлович Саввинов, учитель химии Петр Поликарпович Одорусов и их коллеги, создали уникальную систему образования, конкурирующую с лучшими школами страны.

Результат был потрясающий: 26 первых выпускников физико-математических классов школы все поступили в вузы; 12 из них — на механико-математический факультет Новосибирского государственного университета, 5 — на физико-математический факультет Якутского государственного университета, 2 — в Новосибирский электротехнический институт и т.д.

Учитель методист понимал, что углубленное изучение математики и физики необходимо начинать с восьмого класса, а не с 9-ого как было предписано типовым положением. Поэтому Михаил Андреевич лично отправился к министру просвещения СССР Михаилу Алексеевичу Прокопьеву для того, чтобы «дальше развивалась школа, а значит, народ». Сам учитель вспоминал: «Подробно побеседовали… Доложил я министру об экономической стороне, об освоении края, о полезных ископаемых… Разрешение начинать было получено».

Для формирования особого уклада школы Михаил Андреевич отовсюду вез многотысячное оборудование для кабинетов и лабораторий, новейшие учебники, в том числе по вузовским программам, задачники всевозможных олимпиад. Были и редкие книги, такие как, например, Беркелевский курс физики, переводные учебники ведущих университетов США и Великобритании, книги по машиноведению, радиоэлектронике и др. Выписывались журналы «Квант», «Моделист-конструктор», «Юный техник», предметные журналы по физике, математике, химии и многое другое. Перед каждым учеником на столе была огромная стопка книг.

Михаил Андреевич неоднократно подчеркивал значительную роль в осуществлении его мечты тогдашнего руководителя Верхневилюйского района Михаила Ефимовича Николаева.

Выпускники школы Алексеева практически стопроцентно поступали в самые различные вузы страны: Московский, Ленинградский, Новосибирский Томский, Якутский государственные университеты, Рижский инженеров гражданской авиации, Челябинский электрификаци и механизации, Восточный технологический, Благовещенский медицинский, Свердловский юридический, Тбилисский и Магаданский педагогические институты и др. Трудно сегодня переоценить их вклад в развитие производственных, научных отраслей, в становление современной государственности Якутии, ее социально-экономическое развитие.

Третьим направлением современной образовательной политики, в республике связанной с именем Михаила Андреевича Алексеева, является, несомненно, развитие способностей, одаренности, талантов. Как вы знаете, в работе по развитию детской одаренности значительное место занимают олимпиады разных уровней и направлений.

История олимпиадного движения в нашей республике ведет свое летосчисление с 1961/62 учебного года и также напрямую связана с именем М.А. Алексеева. Именно Михаил Андреевич был инициатором приобщения сельских школьников к участию в предметных олимпиадах. Ученики «школы Алексеева» ежегодно занимали первые места в республиканской олимпиаде по физике и математике, представляли Якутию и занимали призовые места на заключительных этапах Всесоюзной олимпиады по математике и физике. Среди них неоднократно защищали честь республики ныне преподаватели института математики и информатики СВФУ, к.ф-м.н. Алексей Кондаков и Михаил Семенов; окончившая впоследствии факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института, к.ф-м.н. Ольга Виссанионовна Селляхова; профессионал высочайшей квалификации, один из самых активных организаторов и председателей жюри олимпиад различного уровня, составитель красивых математических задач, к.ф-м.н. Иван Григорьевич Дмитриев; давший, будучи первым заместителем министра образования, олимпиадному движению в республике новый импульс, ныне проректор СВФУ им. М. К. Аммосова, к.п.н. Михаил Прокопьевич Федоров; д.ф-м.н., профессор, академик АН РС(Я), бессменный организатор и председатель жюри школьных олимпиад по математике Сергей Вячеславович Попов; старший научный сотрудник лаборатории теории космической плазмы Института космофизических исследований и аэрономии, к.ф-м.н. Леонид Трофимович Ксенофонтов и другие.

Многие из сидящих в этом зале учеников Михаила Андреевича помнят первые Всесибирские математические олимпиады, организованные в 1962 году по инициативе выдающегося математика и механика, академика Михаила Алексеевича Лаврентьева. Одна из них была проведена уже в марте 1963 года в селе Верхневилюйск. В письме оргкомитета говорилось: “…Поскольку из Якутии наиболее верные и интересные решения задач заочной олимпиады поступают от ваших учеников, оргкомитет олимпиады постановил: провести II тур Сибирской олимпиады в Вашей республике, конкретно – в городе Якутске и Верхневилюйской школе…». Это был первый прецедент, когда Якутия стала местом проведения большого интеллектуального состязания российских школьников. И это, безусловно, признание заслуг прежде всего якутского учителя М.А. Алексеева.

Для нас наполнено глубоким смыслом, что в эти дни в г. Якутске проходит Азиатская олимпиада по физике (APHO (ЭйПиЭйчОу) — ведущая олимпиада для школьников азиатских стран. И совершенно неслучайно, что одно из самых авторитетных интеллектуальных состязаний лучших физиков планеты проходит в дни празднования 100-летия со дня рождения Михаила Андреевича Алексеева, с чьим именем связаны наши первые олимпиадные успехи всесоюзного уровня.

И пользуясь случаем, хочу выразить благодарность Президенту Правления Азиатской физической олимпиады господину Квек Леон Чуаню. Уверена проведение олимпиады такого уровня в нашей республике даст новый импульс развитию физического образования Якутии.

Еще одно направление современной образовательной политики, также связанное с приоритетами педагогической деятельности народного учителя, – это развитие исследовательских качеств детей, раннее приобщение к научной деятельности. Вот что писал по поводу этой проблематики Михаил Андреевич Алексеев: “Невозвратимая потеря для музыканта, балерины, если они не станут развивать свои задатки с детских лет. Ученые считают, что и те, кто может посвятить себя науке, должны быть приобщены к ней как можно раньше. Мы знаем, что нередко детские … интересы и склонности становились путеводной звездой человека, определяли его призвание…» или приведем еще одну выдержку из его публикаций: «… деятельность учителя …оценивается не только процентом успеваемости класса в целом, но и по умению развивать таланты и склонности своих питомцев, пробуждать интерес к той или иной учебной дисциплине, выявлять будущих Ломоносовых и Лобачевских…”.

Своей неутомимой деятельностью проницательный педагог без всякого преувеличения определил будущий путь в науке целого поколения своих учеников. Получив профессиональное образование в рейтинговых вузах страны, пройдя через известные московские, ленинградские, новосибирские, томские и другие научные школы, некоторые из них сами создали научные школы: д.ф-м.н. Иннокентий Саввич Кычкин по атомной физике, доктор медицинский наук Пальмира Георгиевна Петрова по медицинской экологии, д.филос.н. Виктор Данилович Михайлов по философии, д.п.н. Антонина Ивановна Петрова по методике преподавания математики, д.ф-м.н. Иван Егорович Егоров по неклассическим уравнениям математической физики, д.ф-м.н. Василий Иванович Васильев по математическому моделированию. Наука и образование республики по праву гордятся докторами наук: биологических – Угаровым Гавриилом Спиридоновичем, Петровой (Еттяновой) Антониной Николаевной, физико-математических – Федоровым Фомой Михайловичем, Саввиновой Надеждой Александровной, археологических – Архиповым Никитой Деевичем, технических – Тимофеевым Анатолием Михайловичем и многими другими.

По мнению современников, исследователей его жизни и деятельности, он «единолично изменил весь ландшафт научной жизни и сформировал новое научное сообщество. Без него не было бы тех достижений, которыми гордится сегодня наш федеральный Северо-Восточный федеральный университет, ибо не были бы подготовлены все те, кто впоследствии стали исследователями, профессорами этого университета.

В Республике Саха (Якутия) системно работа по выявлению, поддержке, сопровождению и развитию обучающихся, проявивших ярко выраженные интеллектуальные способности, началась с принятия в 1994 году по инициативе первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева подпрограммы «Одаренные дети» программы «Дети Республики Саха (Якутия)».

По воспитанию молодых исследователей нашей республики большую работу проводят научно-социальная программа «Шаг в будущее», которая вот уже более четверти века содействует подготовке и воспитанию исследователей нового поколения, формированию кадрового резерва отечественной науки и производства, Физико-математический форум «Ленский край», в 2015 году преобразованный в государственное автономное учреждение дополнительного образования «Малая академия наук РС (Я)» с филиалами во всех муниципальных районах. Основная миссия МАН – воспитание интеллектуального поколения якутян, способного привести Республику Саха (Якутия) к достижению мирового уровня в социально-экономической, политической жизни, экономике, науке, образовании и культуре.

16 ноября 2016 года Генеральная ассамблея МИЛСЕТ-Восток, которое является международным движением в поддержку научной культуры среди молодежи, научно-технологических программ, объединяющим 150 организаций более чем в 80 странах мира, единогласно проголосовала за принятие Малой академии наук Республики Саха (Якутия) в ряды своих членов. Также одобрено проведение Х Международной исследовательской школы в Якутии на базе МАН летом 2017 года, поддержана идея проведения Международных интеллектуальных игр в 2018 году.

Следующее направление, которое становится трендом российской образовательной политики – индивидуализация!

XIII съезд учителей и педагогической общественности Республики Саха (Якутия) в своем стратегическом документе — Образовательной инициативе — 2030 «Образование, открытое в будущее» объявил курс на индивидуализацию. Эта цель удивительным образом оказалась сопоставимой с парадигмой деятельности народного учителя М. А. Алексеева, которого, выражаясь языком «Образовательной инициативы-2030 «Образование, открытое в будущее», с полным правом можно назвать «системным интегратором» индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.

В методическом пособии “Из опыта внеклассной работы по физике и технике”, изданном Якутским республиканским институтом усовершенствования учителей в 1968 году, Михаил Андреевич писал: “… в школах, где нет индивидуального подхода, … уровень развития способных учащихся бывает далеко ниже их возможностей… В результате они постепенно теряют интерес к своему любимому предмету и приравниваются к середнякам.

Он считал, что все содержание обучения и воспитания должно выстраиваться вокруг личности ребенка и быть направлено на выявление и развитие творческих возможностей и способностей, инициативы и самостоятельности каждого ученика. Он создал новый для своего времени тип общения педагога и учащегося, обеспечил индивидуальный подход к формированию личности ребенка.

Учитель стремился раскрыть в своих учениках высокие нравственные качества и без принуждения, личным жизненным примером, помогал им в формировании мировоззрения. Своего учителя школьники уважали, любили за неиссякаемую доброту, титаническую трудоспособность, глубочайшую эрудицию, за справедливую требовательность, ответственность и гражданственность. Он мастерски владел методикой преподавания, был интересным собеседником, знал несколько иностранных языков.

Те, кто учился у Михаила Андреевича Алексеева, хорошо помнят, как он высоко ценил в своих учениках такие качества, как умение видеть проблему, ставить вопросы, способность рассматривать объект со всех сторон, предлагать нестандартные способы решения. Он учил их не только перенимать и усваивать новое, передовое, но и самим смело творить, создавать новое, более совершенное. Побуждая учеников быть ответственными за свое будущее, будущее республики, своей страны, он воспитывал людей с гражданским чувством достоинства и свободы.

Ученики М.А. Алексеева также пошли по стопам своего великого учителя, став педагогами, среди них д.ф.-м.н., директор республиканского лицея, депутат Госсобрания Ил Тумэн Иван Иванович Шамаев, Виктор Филиппович Потапов, Илья Гаврильевич Кысылбаиков, Олег Егорович Филиппов, Андрей Андреевич Семенов, Николай Иванович Васильев и мн.др. Они создали свои школы, впечатляющими успехами которых сегодня гордится республика, – Республиканский лицей-интернат, Верхневилюйкая республиканская гимназия имени своего учителя (впоследствии лицей-интернат), прообразом которых стала школа их любимого учителя и где культивируются принципы и ценности выдающегося новатора образования.

Сегодня учителя школ, преподаватели вузов одним из высших своих достижений считают получение премии, учрежденной Указом Первого Президента нашей республики М.Е. Николаева от 4 февраля 1996 года № 1292 «Об увековечении памяти народного учителя СССР М. А. Алексеева».

В рамках одного доклада невозможно назвать всех тех, кто считает, что своими делами и успехами они обязаны учителям, называя, прежде всего, святое для них имя – Михаил Андреевич Алексеев. Они, ставшие знаковыми личностями во многих сферах жизнедеятельности республики, имена которых также, как и имя их великого учителя сегодня у всех на слуху, объединились в Ассоциацию «Ученики М.А. Алексеева – народного учителя СССР» и делают многое для увековечения памяти своего УЧИТЕЛЯ. Не это ли подтверждение их слов: «Где бы мы ни жили, кем бы ни работали, мы всегда чувствуем свою сопричастность, нас всех объединяет особый дух нашей школы». Сегодня слова благодарности активному руководителю данного движения Василию Моисеевичу Ефимову, заместителю директора Института физтех проблем Севера, заслуженному работнику народного хозяйства.

Каждого из нас не покидает мысль: как много один человек, рядовой сельский учитель сделал для нашей республики. Снова сошлюсь на слова Эллы Максимовой из статьи «Лучший дар»: «Любовь Михаила Андреевича к детям безоглядна, но не бескорыстна. Его корысть — будущее Якутии, ее культурное и научно-техническое восхождение. Алексеевская доброта… служит справедливому, точному выявлению возможностей ребенка, умножению их до призвания и доведению до профессии, отдача которой, по его мнению, тем значительнее, чем более отзывчив на добро и воспитан человек».

Сам Михаил Андреевич был учителем не только своих учеников, но и наставником их родителей. Большое значение Михаил Андреевич придавал семейному воспитанию, считая, что «…в конфликтных семьях дети не вырастают заботливыми и ласковыми, и еще неизвестно, каким будет их будущий жизненный путь… Традиционно счастливыми дети воспитываются в счастливых семьях». Обращаясь к родителям своих учеников, Михаил Андреевич подчеркивал: «Никогда не унижайте своих детей, если хотите вырастить их настоящими людьми, храбрыми и достойными, способными вынести все невзгоды жизни и сохранить свой человеческий облик, великую духовность и бесконечную душевность». Сам он был счастлив в браке со своей женой Варварой Иннокентьевной, воспитав сына и двух дочерей. В его словах, приведенных сыном Михаилом Михайловичем: «Нигде обо мне так не заботились, моя Варвара лечит лучше любого врача», сквозила и любовь, и безмерная благодарность верной спутнице жизни.

Как вы знаете, с 1 января 2018 года в Российской Федерации начнет действовать Национальная система учительского роста, о формировании которой было объявлено в декабрьском поручении Президента России 2015 года. Именно профессиональный рост определяет развитие педагога и качество образования в целом.

Для перехода к этой масштабной и всеобъемлющей системе необходим определенный задел. Это стало одним из оснований объявления 2017 года Годом народного учителя. Год народного учителя СССР М. А. Алексеева в системе образования и науки Республики Саха (Якутия) – это не только знаменательное событие для каждого якутянина, признание выдающихся заслуг неповторимой и могучей личности настоящего УЧИТЕЛЯ, это также признание его как эталона для подготовки современного поколения учителей; пристального изучения и применения в современной педагогической деятельности актуальных и востребованных методов обучения и воспитания выдающегося педагога. Он был первым в Якутии, единственным и последним народным учителем СССР. И очень знаменательно, что в Год столетия великого учителя по инициативе Главы республики Е.А. Борисова в феврале 2017 года учреждено почётное звание «Народный учитель Республики Саха (Якутия)».

Ключевая идея Года М.А. Алексеева — развитие способностей педагога «творить себя», самодвижение и саморазвитие в соответствии с социально-нравственным идеалом народного учителя, с именем которого связана беззаветная преданность своему народу, стремление жить по чести и совести, воспитание достойных, свободных, ответственных людей.

Реформаторская, беззаветная, многогранная деятельность народного учителя, уникальное содержание, технологии, методы его педагогической системы еще не в полной мере изучены и ждут своего осмысления с философских, аксиологических, психолого-педагогических позиций. Как показала жизнь, этот бесценный образовательный и личностный опыт еще долго будет востребован педагогической наукой и практикой. И Год 100-летия должен стать импульсом для комплексного исследования общенационального достояния — педагогического наследия великого учителя.

В рамках подготовки к юбилею Михаила Андреевича Алексеева комиссией по увековечиванию памяти сделано немало: проведены научно-практические конференции, педагогические чтения, олимпиады, методические десанты, выставки, выпущены циклы телепередач, статей в СМИ, издана книга, документальный фильм «Народный учитель Алексеев», проведены Дни народного учителя в Среднеколымском, Горном, Вилюйском, Верхевилюйском улусах, где он работал, Дни знаний в образовательных организациях, его именем назван алмаз, поставлен спектакль «Учуутал» в Саха академическом театре им. Платона Алексеевича Ойунского, проведен капитальный ремонт учебного здания, начато строительство интерната Верхневилюйского республиканского лицея-интерната имени М.А. Алексеева. Учителя города Якутска выступили с предложением о создании в столице школы по методике М.А. Алексеева. В центре нашей столицы вскоре появится бульвар Учителя с памятником Михаилу Андреевичу Алексееву как знак уважения и почитания учительства. Мы благодарим Айсена Сергеевича Николаева, ученика Михаила Андреевича, за то, что бульвар будет находиться в самом центре города и верим, что это место станет любимым местом встречи поколений и местом отдыха горожан и гостей столицы.

По-настоящему вдохновенная самоотверженная деятельность Михаила Андреевича Алексеева подтверждает истинность утверждения, что «Учитель – профессия дальнего действия». В чем заключается феномен личности рядового сельского учителя? На этот вопрос до сих пор нет исчерпывающего ответа. Но, вне всякого сомнения, главная составляющая – это бескорыстное служение своему народу.

На одном из педсоветов М.А. Алексеев сказал: «Лучший дар страны детям — хороший учитель», а я бы хотела добавить: встретить такого УЧИТЕЛЯ на своем пути – это подарок судьбы. У каждого из нас, посвятивших себя педагогической деятельности, есть такой ориентир и идеал — настоящий патриот, народный учитель СССР Михаил Андреевич Алексеев. УЧИТЕЛЬ на все времена!