Лучшим студентам СВФУ вручены стипендии имени Максима Аммосова

Фото: Мичил ЯКОВЛЕВ / редакция корпоративных медиа СВФУ

Шесть студентов Северо-Восточного федерального университета были отмечены за отличную учебу, особые успехи и активную жизненную позицию годовой стипендией имени Максима Аммосова в День образования республики – 27 апреля.

Сертификаты о назначении стипендии за отличную учебу, особые успехи в научно-исследовательской работе, активную жизненную позицию и вклад в повышение престижа университета выданы студентам медицинского института Любовь САВВИНОЙ и Алене АЛЕКСЕЕВОЙ, третьекурснице института языков и культуры народов Северо-Востока РФ Кюннэй АРГУНОВОЙ, четверокурснику института психологии Петру КЫЧКИНУ, магистранту автодорожного факультета Артему ХРЮКИНУ и четверокурснику политехнического института – филиала СВФУ в городе Мирном Олегу СИТНИКОВУ.

Научная работа студентки Медицинского института СВФУ Любовь Саввиной в этом году была поддержана грантом Главы РС (Я). Работа над грантовым исследованием «Комплексный подход к оценке механизмов адаптации у беременных с невынашиванием в условиях Якутии» в настоящее время продолжается под руководством научного руководителя, заведующего кафедрой акушерства и гинекологии СВФУ Натальи Дуглас. «Мы надеемся, что данное исследование поможет вовремя выявить факторы риска, что послужит повышению количества родов в срок, снижению экономических затрат и увеличению демографических показателей республики», – сообщила Любовь.

По словам молодого исследователя, работа заключается в оценке состояния систем, участвующих в реализации адаптационных механизмов у беременных с невынашиванием. «Мы исследуем клинико-биологические показатели, состояние нервной системы, психоэмоциональное напряжение и уровень тревожности, особенности нарушения профиля жирных кислот и уровень «гормона стресса» – кортизола в крови у женщин группы риска и контрольной группы, – рассказала она. – На основании этого анализируем связь влияния этих факторов на невынашивание, результаты ожидаем осенью этого года». Научный проект, по мнению его автора, в будущем поможет выделить Якутию как особенный и требующий большего внимания и финансирования в области здравоохранения населения регион.

Стипендии имени М.К. Аммосова также удостоился студент 4 курса Мирнинского филиала Политехнического института СВФУ Олег Ситников, который учится по направлению «Электрификация и автоматизация горного производства». Он рассказал, что в научную деятельность включился благодаря научному руководителю, и сейчас интересуется современными средствами автоматизации. «Я зарегистрировал в государственном реестре электронно-вычислительную машину «Учебный стенд системы слежения микроклимата в шахте», – рассказывает он. – В планах у меня внедрение разработок в компанию «АЛРОСА». Для меня большая честь получить именную стипендию университета».

Добавим, что именная стипендия выдается ежегодно студентам СВФУ с лучшими показателями в учебе и науке, которую они будут получать в течение одного года.