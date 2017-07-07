Лучшим прыгуном на «Играх Манчаары» вопреки ожиданиям стал…

На Играх Манчаары стало известно имя абсолютного чемпиона по прыжкам кылыы.

Несмотря на то, что многие делали ставку на рекордсмена предыдущей спартакиады Егора Филиппова, победителем стал молодой спортсмен Иван Пестряков из Усть-Алданского района.

Финал по национальным прыжкам кылыы зрители наблюдали, затаив дыхание. Интрига сохранялась до последней минуты. Конкуренцию Ивану Пестрякову составили трехкратный чемпион Игр Манчаары Виталий Васильев из Нюрбинского района и восьмикратный рекордсмен Якутии по прыжкам Егор Филиппов из Хангаласского улуса.

В итоге победу одержал усть-алданец (46,16 м), прыгун Кай Адамов из Чурапчинского района «взял» серебро, уступив Пестрякову во время последней попытки лишь 2 сантиметра. Бронза — у Егора Филиппова (45,91 м).

«Филиппов и Васильев намного сильнее меня. В прыжках их одолеть очень трудно. Сегодня технически я все же был лучше. Ехал на Игры Манчаары с желанием победить, но не ожидал, что добьюсь такого результата» — рассказал ЯСИА чемпион.