Представители столичной транспортной сферы подвели итоги работы за второй квартал, по итогам которого лучшим автобусным маршрутом стал №35, сообщает отдел организации и контроля транспортной деятельности ОА г.Якутска.

25 июля в Большом зале Окружной администрации города Якутска состоялось совещание с участием заместителя главы города Петра Ефремова, директоров автобусных маршрутов, контрольно-надзорных органов, ОГИБДД и УГАДН по РС(Я), Управления дорог и МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства».

В начале совещания работников организации «Союз-Авто» поздравили с 20-ти летним юбилеем и вручили благодарственные письма.



Участники совещания обсудили вопросы по обслуживанию населения в регулярных автобусных перевозках, соблюдению графиков движения маршрутов, санитарное состояние транспортных средств и конечных остановок.

Было отмечено, что по итогам работы за второй квартал 2017 года, показатели значительно улучшились. Сократились жалобы от населения на работу пассажирского автотранспорта.