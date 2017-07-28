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Общество
28 июля 2017, 11:29
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Лучшие водители «Южно-Якутских электросетей»

«Южно-Якутские электрические сети» определили лучших водителей.

Традиционно в преддверии Дня автомобилиста в филиале АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» прошел 1 тур смотра-конкурса среди водителей – «Лучший по профессии». Участие в состязании приняли лучшие представители профессии из трех участков службы механизации и транспорта районов электрических сетей предприятия.

До начала практических действий персонал протестировали на знание основ правил дорожного движения, охраны труда и пожарной безопасности на автомобильном транспорте в теории. В ходе первого этапа водители должны были оказать неотложную медицинскую помощь «пострадавшему» в ДТП. На втором этапе  участников ждали «змейка» (фигурное вождение), «колея» (имитация проезда по дорожной колее), «бокс» (маневрирование при заезде в гараж), параллельная парковка задним ходом и другие задания по демонстрации навыков фигурного вождения.

Сумма баллов, сложившаяся в результате прохождения этапов, определила победителей конкурса в личных зачетах:

СМиТ Нерюнгринский РЭС:

1 место — Ясюк Леонид Федорович

2 место — Голод Владимир Викторович

3 место — Нетег Роман Владимирович

СМиТ Томмотский РЭС:

1 место – Сливкин Владимир Николаевич

2 место – Вилинский Александр Николаевич

3 место – Большаков Игорь Николаевич

СМиТ Алдан:

1 место – Цицик Владимир Михайлович

2 место – Кавюк Дмитрий Мирославович

3 место – Цой Сергей Николаевич

— Основной целью проведения соревнований профессионального мастерства  среди водителей является повышение квалификации сотрудников транспортных подразделений предприятия, — сообщил механик службы механизации и транспорта Александр ЛАПУХИН, — вопросам профмастерства водителей в энергокомпании уделяется большое внимание, так как от этого зависит не только оперативность прибытия бригады на место проведения работ, но и безопасность сотрудников.

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